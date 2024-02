BBB 24: Rodriguinho diz que pagaria milhões para não conviver com brother

Na academia, o cantor Rodriguinho conversou com Giovanna Pitel e afirmou que pagaria o prêmio do reality para não conviver com brother todos os dias

Nesta quinta-feira, 20, Rodriguinho conversou com Giovanna Pitel sobre alguns jogadores do BBB 24. Enquanto se exercitava na academia, o cantor confessou que nunca mais participaria de um reality show.

Depois, o pagodeiro citou Davi, e disse que se pudesse, entregaria uma mala com o prêmio do programa nas mãos do baiano "só pra não ter que conviver com ele todos os dias".

"O Davi, hoje eu olho pro Davi... Se eu pudesse estar na final, pegar aquela mala que simboliza três milhões e dar na mão dele... só pra não ter mais que conviver com ele todo dia, eu fazia isso", afirmou ele.

E completou: "Pega esses três aí, vai lá pra Salvador. Vamos ficar tranquilo aqui, tá tudo bem. Entendeu? Só que é difícil."

Ele sentiu que falou besteira após o silêncio da Pitel, e mudou de assunto. #BBB24



Rodriguinho detona atitude de Raquele

Rodriguinho ficou bastante incomodado com o Sincerão da última segunda-feira, 19. O cantor, que chegou a dizer que deixaria o BBB 24 após a dinâmica, não gostou nem um pouco de Raquele ter triturado a carta de sua família. Os brothers haviam se aproximado e estavam 'jogando juntos'.

Durante a tarde desta terça-feira, 20, o pagodeiro repercutiu o assunto em conversa com Pitel na academia. "Vou brigar com a Raquele? Tenho certeza que a intenção dela não foi ruim, entendeu? Mas estratégia ruim, sim! Estratégia ruim, estratégia falha. O que faz dela, pra mim, uma jogadora ruim. O que faz eu não querer jogar com ela", disparou. "Mas eu não posso ter raiva dela. Não quero carregar raiva nem mágoa dela por isso", concluiu.