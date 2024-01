BBB 24: Rodriguinho diz que mudará postura no jogo: "Cometi alguns erros"

No Raio-X desta sexta-feira (19), o cantor Rodriguinho revelou que analisou sua postura no jogo e pretende mudar algumas atitudes

O cantor Rodriguinho revelou que vai mudar suas estratégias de jogo no BBB 24! No Raio-X desta sexta-feira, 19, o cantor avaliou sua postura no reality e confessou que pretende se posicionar de forma diferente após cometer alguns erros no game.

"Ontem foi um dia de muitos acontecimentos aqui. E é o seguinte: eu decidi, também, mudar um pouco minha forma de pensar, porque é aquela parada, a gente acaba sendo contagiado pelo clima, por tudo o que vem acontecendo. E, aqui, não temos tempo de julgar ninguém, e nem de conhecer ninguém a ponto de criar qualquer imagem sobre a pessoa", refletiu.

Em seguida, o pagodeiro confessou que comentou alguns erros na casa, mas quem não pretende repeti-los. "Então, assim, eu cometi algumas gafes, alguns erros que não quero mais cometer e que não fazem parte de mim, e sim desse clima todo que rola. Então vamos lá, jogo diferente, mais amor, mais paz", completou.

Confira o Raio-X:

Rodriguinho perde a paciência com alerta de Wanessa

Na madrugada desta sexta-feira, 19, Rodriguinho perdeu a paciência e deu uma invertida em Wanessa Camargo, que tentava aconselhar o pagodeiro sobre uma situação no Big Brother Brasil 24. A tensão entre os dois cantores surgiu durante uma conversa sobre o comportamento de Vanessa Lopes, quando o artista jogou a real e falou o que pensa da sister.

Wanessa tomou a iniciativa de chamar o colega para uma conversa, após perceber a desconfiança de Rodriguinho em relação à dançarina, que tem gerado preocupações com suas teorias da conspiração. A cantora, então, pediu ao pagodeiro para não duvidar do comportamento de Vanessa, pois isso pode pegar mal fora da casa. O músico explicou que compreendia o "sofrimento" da dançarina, mas que estava incomodado. "Estou de saco cheio", ele disparou. Confira!