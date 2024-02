BBB 24: Rodriguinho descarta brother de seu jogo: 'Não é nosso'

Mesmo sendo do mesmo quarto que brother, Rodriguinho descarta participante de seu jogo e nega ser seu aliado; veja quem é

O cantor Rodriguinho mostrou que não considera um brother de seu quarto seu aliado. Apesar de estarem no mesmo cômodo, ele comentou com Fernanda e Pitel que Juninho não está em seu jogo. O Camarote então falou sobre a possibilidade do motoboy ser eliminado.

"Sai um nosso ainda", disse a líder Fernanda. "De novo", falou Pitel. "Mas não é nosso. Não consigo encarar como nosso. Ele joga sozinho", opinou o músico. A alagoana alega que o motoboy "anda" com eles.

Rodriguinho então dá sua visão: "Só anda. Sabe aquele amigo que quando todo mundo é pobre e ele é rico? Ele anda com a gente, mas na hora do restaurante é outro".

Ainda nos últimos dias, o cantor citou Gil do Vigor ao falar do comportamento de Beatriz no reality. Ele e Wanessa Camargo notaram semelhanças e difernças entre a comerciante e o ex-BBB.

Equipe se posiciona após Rodriguinho dizer que gasta R$ 200 mil por mês no BBB

Rodriguinho (45) se tornou assunto na manhã desta sexta-feira, 2, ao revelar que gasta cerca de R$ 200 mil por mês para estar confinado no BBB 24. Procurada pela CARAS Brasil, a equipe do artista se posicionou em relação à fala que causou polêmica.

"Não vamos falar nada sobre", afirmou a equipe do confinado no BBB. Rodriguinho falou sobre o alto valor que gasta para estar no programa em uma conversa com com Fernanda, a Líder da semana, e Giovanna Pitel.

"Você veio devendo R$ 15 mil. Eu, para estar, aqui R$ gasto 200 mil por mês sem ganhar nada", começou o cantor para as sisters. "Quando uma pessoa fala pra mim: 'ele não merece ganhar', como assim?", questionou ele.

"Eu estou pagando para estar aqui, eles não estão pagando nada para estarem aqui", continuou ainda o artista sobre os outros participantes. "Eles podem sair daqui ganhnando não sei nem quanto mais do que já ganharam a vida inteira. Eu não."