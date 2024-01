BBB 24: Rodriguinho desabafa após ser alvo de comentários: 'Levar pro coração'

‘Por que eu não tenho cara de rico?’: Rodriguinho abre o coração em desabafo sobre preconceito após comentário polêmico de sister no BBB 24

Na última segunda-feira, 29, Rodriguinho abriu o coração após ser alvo de um comentário indelicado sobre sua situação financeira no Big Brother Brasil 24. É que a sister Fernanda declarou em tom de brincadeira que o pagodeiro não tinha ‘cara de rico’, mas o cantor ficou bastante incomodado e fez um desabafo sobre preconceito no reality show da Globo.

Tudo começou há alguns dias quando MC Bin Laden gerou uma discussão sobre as finanças dos participantes ao aparecer usando óculos escuros. Fernanda disse que o funkeiro tinha ‘cara de rico’, enquanto Rodriguinho não tinha ‘cara’, mas tinha o dinheiro. O pagodeiro trouxe o episódio à tona durante um desabafo com Giovanna Pitel.

“A Fernanda falou ‘Bin, você tá com cara de rico com esse óculos’ e ele falou ‘eu não sou rico, quem é rico é o Rodrigo. Aí ela falou ‘não, Rodriguinho não tem cara de rico, ele é rico. Você tem cara de rico”, Rodriguinho revelou que ficou chateado com o comentário da sister sobre sua vida financeira. Pitel concordou e revelou que também se sentiu incomodada: “Qual é a cara de rico?”, ela perguntou.

Rodriguinho continuou a desabafar: "Rico não tem cara, rico tem dinheiro. Mas aí a gente já vai para... Por quê?”, o cantor completou. “Por que não tem cara de rico? Quando você enxerga uma pessoa rica você enxerga que cara? Que cor?”, disse a sister. “Você entendeu exatamente. Eu me mexi para falar: ‘O que você acabou de falar? Não entendi’. Mas assim, eu não quero levantar isso", o cantor concluiu.

Depois, Rodriguinho contou que não esqueceu o comentário e voltou a desabafar com MC Bin Laden e Lucas Henrique: "Eu pensei: 'Não vou falar, porque eu vou entrar num bagulho que eu não quero entrar'. Mas é uma parada que, se você levar pro coração, acabou", disse o pagodeiro, que recebeu o apoio do professor: "Isso não existe, isso é um estereótipo", e o cantor concordou.

Rodriguinho admite incômodo com comentário de Fernanda pic.twitter.com/A5bEgeGTVz — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) January 30, 2024

Rodriguinho aconselha Bin:

Rodriguinho parece ter mudado sua postura no reality show da Globo nos últimos dias. Inclusive, o cantor até conversou com MC Bin Laden durante a tarde desta segunda-feira, 29, dentro do Big Brother Brasil 24, e surpreendeu ao aconselhar o brother a pedir desculpas para Isabelle, uma de suas principais rivais dentro do jogo.

Os dois estavam na academia falando sobre a briga entre o funkeiro e a cunhã após ele ter indicado a sister direto ao paredão. O pagodeiro então, disse que acharia melhor que Bin pedisse desculpas pela discussão que eles tiveram durante a madrugada. Sincero, o pagodeiro aconselhou que se desculpar seria o melhor a se fazer para evitar atritos no futuro.