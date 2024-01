BBB 24: Rodriguinho debocha de vencedora do BBB 23: 'Ninguém sabe quem é'

Em conversa com outros brothers sobre as plantas do jogo, Rodriguinho debocha de Amanda Meirelles, grande vencedora do BBB 23

Em conversa com outros participantes do BBB 24 nesta quarta-feira, 10, o cantor Rodriguinho não deixou barato para Amanda Meirelles, vencedora da edição anterior do reality show da Globo. O nome da médica surgiu enquanto ele conversava sobre plantas no jogo.

Na discussão com o pagodeiro, Yasmin Brunet e Fernanda, a sister Giovanna Pitel diz que sua estratégia seria eliminar as plantas da competição, deixando os jogadores mais interessantes para continuar na disputa. "Minha intenção é eliminar as plantas do programa. Porque você [Brunet] com uma rixa com o Maycon, a torcida dele vai votar em você e a sua nele, e a pessoa planta vai ficar ali. Vai se salvar e vai até a final", disse ela.

Logo em seguida, Rodriguinho exemplifica a fala de Pitel ao citar o BBB 23. "Para não acontecer o que aconteceu no último, né? Porque a vencedora do último ninguém sabe quem é até hoje, vamos combinar. Eu não sei", disparou o artista.

Rodriguinho define seu próximo alvo para o paredão

Ainda na tarde desta quarta-feira, 10, o cantor Rodriguinho expôs para outros participantes do BBB 24 que já tem um alvo para o próximo Paredão. Em conversa com Deniziane e Leydi Elin no Quarto do Líder, ele revelou que tem o desejo colocar Davi na berlinda e que explicou que a ideia surgiu por causa do último voto do colega.

"Eu não tenho absolutamente nada contra o Davi, mas ele votou em mim. Agora, vai chegar semana que vem, eu ainda vou estar com afinidade com todo mundo, mas ele é minha primeira opção de voto, porque ele votou em mim", explicou o cantor do antigo grupo Os Travessos.

Para ele, o voto vai além de uma simples indicação, mesmo não estando no Paredão atual: "Eu acredito, quando uma pessoa vota em mim, ela entende que eu posso sair", completou Rodriguinho.