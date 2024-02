BBB 24: Rodriguinho debocha de Alane: ‘Meu Deus do céu’

No BBB 24, Rodriguinho não aguentou e debochou de Alane após ela dizer que é parecida com Bruna Marquezine

Em uma conversa na casa do BBB 24, o brother Rodriguinho não segurou o deboche ao ouvir uma frase de Alane sobre sobre ser parecida com a atriz Bruna Marquezine. Ela contou que tem os traços parecidos com a atriz brasileira e o artista discordou.

Em uma conversa com Fernanda e Pitel, ele comentou sobre o que ouviu. “Hoje eu vi ela falando uma parada que eu falei: ‘cara, eu não sei se dou risada ou se eu estou sendo chato’. Falaram alguma coisa do cabelo dela, e ela disse: ‘Não, esse cabelo eu tinha, mas me chamavam muito de Bruna Marquezine e eu não queria ser sósia de ninguém’. Eu falei: ‘Ah, meu Deus do céu’”, disse ele.

Então, Fernanda reagiu: “Que drama, né?”. E Pitel brincou: “Que droga parecer com a Bruna Marquezine”.

Por fim, Rodriguinho contou que não vê a semelhança. “Será que eu sou muito chato? Sabe quando você pensa que a pessoa está brincando? Ela está brincando, não é possível. Ela é bonita, acho ela uma mulher bonita, mas acho nada a ver com a Bruna Marquezine. A Alane é muito bonita, mas nunca passou pela minha cabeça”, contou.

Rodriguinho fala sobre a mira do líder

Rodriguinho surpreendeu ao dizer para quais brothers entregaria a pulseira do Na Mira do Líder no Big Brother Brasil 24. Em conversa comPitel e Fernanda no Quarto Gnomo, o pagodeiro citou MC Bin Laden.

"Para quem você daria as quatro pulseiras? Não pode botar o Davi de novo e o Marcus Vinicius já foi eliminado", perguntou Pitel. "Matteus, Leidy, Bin...", respondeu. "Você daria pro Bin?", questionou a alagoana.

"Ué, ele já me deu. Não quer dizer que eu mandaria [para o Paredão], mas eu daria", explicou o pagodeiro. Após pensar um pouco, ele conclui os quatro nomes: "Matteus, Leidy, Bin e Lucas Henrique. A gente tem que movimentar".

Pitel reagiu estranhando a indicação e Rodriguinho finalizou:"Não iam entender nada se eu fizesse essa jogada, nada. Mas eu não quero mais ganhar Líder nenhum, só 'Anjiar' e ser amigo das maléficas para ganhar", brincou.