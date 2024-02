BBB 24: Rodriguinho critica Leidy Elin após fala sobre Davi: "Só fala groselha"

Após leitura de Leidy Elin sobre o jogo de Davi no BBB 24, Rodriguinho critica a sister e se exalta ao expôr sua opinião; veja!

Após a prova do líder no BBB 24, que aconteceu durante a madrugada desta sexta-feira, 9, Leidy Elin fez uma leitura da casa e como o comportamento dos participantes podem estar fortalecendo o jogo de Davi. Segundo a leitura da sister, os ataques feitos ao motorista podem estar lhe favorecendo com o público.

O assunto surgiu após a finalização da prova, quando Lucas Henrique se irritou com Davi, que cantou durante toda a prova, e afirmou que esse era o motivo dele sempre receber muitos votos. Pouco tempo depois, Rodriguinho ainda opinou que o próximo paredão contaria com a presença do baiano, mas foi rebatido por Leidy, que expôs sua opinião sobre o fortalecimento do jogo do brother.

Mais tarde no quarto, o cantor criticou as falas da trancista e disparou: "A Leidy fala groselha atrás de groselha. Só fala groselha, meu Deus do céu!". Rodriguinho ainda fez questão de reforçar que estava falando sobre a opinião da sister sobre Davi. "Tô falando de jogo, na hora que ela sentou na mesa ali, só falou groselha", disparou.

O brother ainda afirmou que Leidy não sabia dar as opiniões certas sobre o jogo. "Você sabe o quê? Os caras pensam que porque assistiram 10 BBBs, eles sabem tudo de BBB. Entra aqui, é outra viagem. Não tem nada a ver um BBB com outro", opinou Rodriguinho.

Bin Laden logo tentou defender Leidy: "Não pai, ela falou do Davi estar forte porque entende que a casa tá atacando ele". Em meio de risadas, o artista rebateu: "Ah, atacando ele... O muleque só fala m*rda!".

Atitude de Davi enfurece rivais em prova

Durante a prova de resistência valendo a liderança do BBB 24, alguns brothers ficaram enfurecidos com o comportamento de Davi. Para quem não acompanhou a dinâmica, cada jogador precisava se posicionar lado-a-lado ao rival, concentrando-se para encontrar itens específicos e entregá-los nas casas certas antes do tempo acabar, quando sua vez era determinada pelo telão.

Acontece que, em meio à disputa, o baiano aproveitou a oportunidade para cantar, passando um bom tempo desafinando. No entanto, não ficou claro se essa seria uma estratégia para se manter alerta ou simplesmente incomodar os colegas de confinamento. Se Davi apostou na segunda opção, deu certo, já que muitos participantes ficaram extremamente irritados.

“Se eu fosse vocês ia lá para a cama, hein? Vão dormir que está melhor. A cama lá com ar-condicionado, lençol, edredom. Vão dormir, gente”, disse o motorista, enquanto descansava a voz entre uma música e outra. Yasmin Brunet, que foi a segunda sister a deixar a prova, reclamou em voz alta: “Eu vou enlouquecer”, a modelo disparou.

Irritado, Rodriguinho tentou entrar na onda e até pediu uma música com ironia, ao que Davi negou: “Gostei dessa, velho, essa me incentiva a ficar aqui”, disse o baiano. Já Lucas Henrique detonou o comportamento do motorista: “Depois ele recebe nove votos e acha ruim. O cara recebe nove votos e acha que é perseguição. Ele é chato”, o professor detonou.