BBB 24: Rodriguinho constrange Yasmin Brunet com comentário: "Faminta"

Em conversa na sala, Rodriguinho aponta a característica mais marcante de Yasmin Brunet e constrange a modelo com o comentário; veja!

Na manhã desta quarta-feira, 31, Yasmin Brunet e Rodriguinho dividiram uma conversa desconfortável na sala do BBB 24. Esperando por sua vez para fazer o raio X do dia, a modelo questionou o cantor sobre a sua característica mais marcante. No entanto, a resposta lhe deixou desconfortável.

Durante o bate-papo, Yasmin levantou o assunto para o brother. "Oh, Rodriguinho, qual é a minha característica que você mais percebe?", questionou ela. "Fome", respondeu o artista prontamente. Um pouco constrangida, a sister insistiu em outra resposta: "Sem ser essa, Rodriguinho". "Aqui dentro você é faminta", disparou novamente.

Logo em seguida, no seu raio X, Yasmin falou sobre o comentário do amigo após mencionar algumas características suas, que foram apontadas por outros brothers. "Diz o Rodriguinho que [sou] muito esfomeada. Obviamente, acho que vocês perceberam que eu gosto muito de comer. Eu estou com muita compulsão aqui", declarou a modelo.

A filha de Luiza Brunet ainda falou sobre sua vontade de mudar os hábitos. "Hoje eu acordei uma nova mulher, mas vou tentar me segurar ao máximo para mudar isso, porque tá me incomodando já", confessou.

Confira:

Infelizmente, mais um comentário desnecessário e irresponsável foi feito nesta manhã! Yasmin perguntou qual característica Rodriguinho vincula à ela, e ele prontamente respondeu “faminta”. Por conta da culpa, Yasmin está querendo deixar de comer! #BBB24#TeamYasminpic.twitter.com/xDITKfRbX3 — Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet1) January 31, 2024

🎥 No Raio-X de hoje (31/01), Yasmin falou sobre ter sido definida como “faminta” e disse que vai tentar mudar, se esforçando para não comer. Reforçamos aqui que quem vivencia a compulsão alimentar passa pela culpa e acaba buscando refúgios por conta dela! pic.twitter.com/yAPBvwXPyT — Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet1) January 31, 2024

Yasmin Brunet revela verdadeiro motivo para não gostar de Davi

Mais cedo nesta quarta-feira, 31, Yasmin Brunet surpreendeu ao revelar o motivo de não gostar de Davi no BBB 24. Em conversa com Wanessa Camargo e Lucas Henrique, ela contou que não gosta dele por uma “coisa espiritual”.

O assunto surgiu quando Lucas contou que Davi estaria evitando confrontos na casa. “Eu estou entendendo que ele está, talvez por orientação até da Cunhã [Isabelle], evitando o combate, o embate. Porque ele esteja se expondo, fala falto, ele é o assunto de todo mundo… Esse é o famoso discurso da vítima”, disse ele.

Então, Yasmin opinou e falou que não persegue Davi. “Eu não estou perseguindo ele, não acho que seja de fácil convivência, não gosto. Desde o primeiro momento, não gosto, tipo coisa espiritual, não sei o que é”, afirmou.