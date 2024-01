BBB 24: Rodriguinho confessa incômodo com postura de Wanessa: 'Não gosto'

Em conversa com os brothers, Rodriguinho revelou não gostar da maneira como Wanessa Camargo está tratando outro colega dentro do BBB 24

Ao longo da madrugada desta segunda-feira, 29, Rodriguinho refletiu sobre os últimos acontecimentos dentro do BBB 24, da Globo. Após tentar amenizar uma briga entre MC Bin Laden e Isabelle, o pagodeiro falou sobre o comportamento de Wanessa Camargo em relação a outro brother da casa, sem citar nomes.

Assim, em conversa com o funkeiro e Fernanda em um dos quartos, ele iniciou: "Eu estou incomodado com esse bagulho da Wanessa, de cada um ficar olhando só o seu lado. Só o seu lado que é importante, só o que você viveu. Não gosto dessas coisas", comentou Rodriguinho.

E continuou: "O cara não veio 'atirando' em mim desde o início? Aí, quando eu falava, tem aquela coisa de conversar e: 'não, o cara é firmeza'. Só falta falar que eu estou [me] excedendo". Na sequência, o cantor mencionou o episódio em que Davi falou sobre a carreira de Yasmin Brunet.

"Aconteceu esse bagulho agora dele, que ele falou da Yasmin, que já tinha passado um tempo aliás. 'Agora, eu enxerguei o gatilho do que eu vivi. Agora, ele é ruim'", criticou Rodriguinho. O artista ainda recordou um diálogo que teve com Wanessa, onde a filha de Zezé Di Camargo falou sobre o comportamento de Davi enquanto Bin Laden e Isabelle discutiam horas antes.

"Mas essa discussão não tinha nada a ver com ele!", analisou o pagodeiro. Ao final da conversa com os brothers, ele aproveitou para deixar um conselho para Bin Laden: "A gente é [do time] Pipoca, Camarote aqui é Wanessa e Yasmin. E vamos embora. Para mim, não tem problema também. Mas não gosto desse posicionamento", concluiu Rodriguinho.

Bin Laden diz que não vai excluir Davi

Líder, MC Bin Laden conversava com alguns brothers sobre as suas possibilidades de indicação para o paredão, que aconteceu na noite de domingo, 28, no Big Brother Brasil 24.

O cantor citou Davi e disse que não consegue excluir o motorista de aplicativo: "Eu sou uma pessoa aqui dentro que, se a pessoa não quiser falar comigo, ok. Agora excluir? Eu já não me sinto confortável de excluir a pessoa".

"Eu te falei o que eu acho lá dentro. Isso aí, você só tem que tomar cuidado lá fora. Aqui dentro, f*", opina Rodriguinho. O funkeiro ainda comentou sobre o número de pessoas que votam em Davi e que ele ficaria 'sozinho' se todos o excluíssem.

"Agora, você imagina: ele tem 8 votos...Se todo mundo pega para excluir o cara, o cara fica louco. Ninguém dá oportunidade de fala, ninguém dá oportunidade de consertar o erro. De se reposicionar", disse ele.

Pouco depois, sozinho na academia, Bin refletiu e voltou a falar sobre o assunto. "Pode ser quem for. Pode ser rival no jogo, mas todo mundo é ser humano. Todo mundo erra, todo mundo acerta. Todo mundo falha, ninguém é perfeito. Agora ficar excluindo os outros dentro de uma casa. Já está todo mundo isolado...", opinou.

"Está todo mundo mirando a pessoa. A pessoa sabe, vai passar por outro Paredão. Isso daí a pessoa ocasionou isso, ok, agora excluir, desculpa, gente. 'Po, está conversando'", concluiu ele.