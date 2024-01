BBB 24: Rodriguinho analisa estratégia de brother indicado ao paredão: 'Combinado'

Após formação do primeiro paredão no BB 24, Rodriguinho falou sobre combinação de votos de grupo rival

O primeiro paredão do BBB 24, da Globo, foi formado na noite de terça-feira, 9, e segue sendo o principal assunto entre os brothers do reality show. Após Tadeu Schmidt informar que Yasmin Brunet, Maycon e Giovanna estão na berlinda, Rodriguinho decidiu analisar os últimos acontecimentos.

Em conversa com alguns colegas de confinamento, o pagodeiro aconselhou a líder, Deniziane, e disse acreditar que a sister errou em ter avisado para Maycon que ele seria sua indicação. "Na próxima fala depois. Porque você deu o movimento do grupo quando você falou", opinou.

Na sequência, Rodriguinho passou a discorrer sobre os votos de cada brother. "Foi nítido que o voto foi combinado, não foi? Foi nítido. Você falou que iria nele, o que ele falou? Quem puxou o bonde? Ele", afirmou o cantor.

Deniziane, por sua vez, explicou ao aliado o que a fez revelar para Maycon que iria indicá-lo ao primeiro paredão do BBB 24. "Rodriguinho, mas de coração. Ele queria conversar comigo. Ele me puxou pra conversar, quando eu cheguei da prova ele falou assim 'Eu preciso conversar com você pra entender isso', porque a gente já era afastado. Então, ele iniciou a conversa", contou a sister.

A líder finalizou o assunto reforçando que havia dito para o cozinheiro escolar que ele era uma de suas opções, mas não a única. "E eu falei com ele, pode ser que você seja uma das minhas opções, porque eu gosto de ser sincera com as pessoas", concluiu.

Rodriguinho abrindo olho do povo e dizendo que a Deniziane ter falado pro Maycon que indicaria ele, deu tempo pra ele escolher quem queria enfrentar no paredão e fazer a combinação de voto na Yasmin. #BBB24



pic.twitter.com/l6HvomIokZ — Dantas (@Dantinhas) January 10, 2024

Maycon revela que gostaria de enfrentar Yasmin Brunet no paredão

Após descobrir que seria indicado direto ao paredão do BBB 24 por Deniziane, Maycon reuniu os aliados de jogo e explicou que gostaria de enfrentar Yasmin Brunet na primeira berlinda do reality show. De acordo com o brother, a modelo seria a que menos interagiu dentro da casa até o momento.

"A gente pode sentar e voltar a conversar sobre isso. Se eu for direto, eu quero ir com a Yasmin, porque, para mim, por enquanto, é a que menos está se abrindo com todo mundo, que menos está falando de tudo e a vida", afirmou.

E completou: "Se eu for indicado pela Líder hoje ou domingo, a minha possibilidade de puxar é a Yasmin. Se não puder puxa e se for para Confessionário, se tu quiseres me ajudar votar na Yasmin".