BBB 24: Relembre o que é o Poder Coringa e entenda o Perde e Ganha

Mc Bin Laden garantiu o Poder Coringa; relembre o que é e entenda a nova dinâmica do programa

O Poder Coringa está de volta! A dinâmica que estreou na última edição do programa trazia uma cartada inesperada para seu detentor a cada formação de Paredão.

Já no Big Brother Brasil 24, o Poder Coringa volta com uma novidade: o Perde e Ganha. Antes de terem a chance de garantir o poder, os participantes entrariam no Confessionário com a quantidade de estalecas que tiverem acumulado, mas veem o valor mudar de forma imprevisível.

Eles participaram de um jogo rápido de sorte, cujo resultado pode ser o acréscimo ou a retirada de estalecas. Somente depois disso, cientes do novo saldo, eles podem decidir se querem participar do leilão do Poder Curinga.

MC Bin Laden deu o maior lance, de 3.030 estalecas, e comprou o Poder Iluminado. O brother ainda não sabe, mas estará imune a formação do paredão, que acontecerá no domingo, 18.