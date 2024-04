BBB 24: Relembre as 5 punições mais marcantes de Alane no programa

Alane é a rainha das punições no BBB 24; reveja as punições mais marcantes da sister

Sem dúvidas, Alane é a participante do Big Brother Brasil 24 que mais tomou punições. Por isso, decidimos reunir os motivos mais marcantes que fizeram a sister perder estalecas na temporada.

Roubo de copo

Alane roubou um corpo da festa do BBB 24 e escondeu em sua mala. Dias depois, Giovanna encontrou o objeto na mala da sister e expôs para produção. "Dona Alane, falta gravíssima. Menos 500 estalecas. Todo material de pré-festa tem que ser sempre devolvido na dispensa. Todos vocês sabem muito bem", disse o Big Boss na ocasião.

Derrubar Sabrina Sato

Ao visitar a casa do BBB 24, Sabrina Sato foi derrubada no chão por Beatriz e Alane que não contiveram a emoção ao encontrarem a apresentadora. O Big Boss deu uma bronca na vendedora, mas também alertou a bailarina. "A senhora poderia ter machucado. Repito não pode acontecer. Portanto, a senhora toma uma falta grave, 500 estalecas. Dona Alane também participou toma 200 estalecas", disparou.

Deitada na mesa

Ao voltar do paredão que resultou na Eliminação de Raquele, Alane e Beatriz estavam comemorando a permanência na casa quando resolveram deitar na mesa da cozinha da Xepa. Rapidamente, a produção tirou 50 estalecas de cada uma.

Microfone na piscina

Alane quis ajudar Davi após Leidy Elin jogar as roupas do baiano na piscina após o Sincerão, mas acabou recebendo uma punição. De roupa e microfone, a sister e Isabelle entraram na piscina para pegar as coisas do brother. As duas perderam 500 estalecas por entrarem com microfone na água.

Plantas do jardim

Nesta segunda-feira, 01, a bailarina cometeu mais uma infração ao colher plantas no jardim da casa para fazer acessórios para a dança Carimbó que faria com Isabelle e Beatriz. A paraibana perdeu 50 estalecas, foi alertada nas telas do confinamento, e caiu no choro.