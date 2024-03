BBB 24: Reação de Matteus ao ver cavalo viraliza: 'Pai de pet'

Após vídeo do Anjo, reação de Matteus viraliza na web; brother chorou mais ao ver seu cavalo do que seus familiares no registro

Após vencer a Prova do Anjo, Matteus além de ficar imunizado no último paredão, ele teve a oportunidade de ver sua família no tão esperado vídeo do anjo durante o almoço. E a reação que o gaúcho teve ao ver um familiar, ou melhor um de seus animais deu o que falar.

Assim como Cezar Black, do BBB 23, que chorou muito ao ver seu cachorrinho, Alegrete desmoronou ao reparar no seu cavalo no registro enviado pelos entes queridos. Matteus então derramou muitas lágrimas ao ver seu pet.

Na web, os internautas compreenderam e brincaram com a situação. "Matteus se emocionando horrores com seu cavalo. Pais de pet no topo!", falaram sobre a reação do gaúcho ao ver seu "filho".

Ainda neste domingo, 31, antes do almoço do Anjo, Matteus tentou se entender com Davi após ter uma discussão séria com o baiano. O desentendimento pode ser a ruptura entre o grupo deles.

matteus se emocionando horrores com seu cavalo. pais de pet no topo!!! #bbb24pic.twitter.com/KvR3GwSvw5 — paiva (@paiva) March 31, 2024

Eu seria igual o Matteus quando visse meu cavalo 😂🗣 — Brenda Monica 🐢 🔑🔗 🦣🐞🧉 (@monihablando) March 31, 2024

Davi toma decisão drástica e decide quebrar aliança

Parece que Davi não está mais disposto a jogar com os Fadas. Durante a madrugada deste domingo, 31, o baiano comentou com Isabelle que jogará sozinho e que não deseja mais falar com Matteus depois de discutir com o gaúcho.

Após protagonizar o desentendimento com Alegrete, o motorista de aplicativo se mostrou bastante incomodado e compartilhou com a manauara o que pretende agora no jogo. "Eu não vou estar andando com pessoas que penso nelas como minha amizade e prioridade, mas elas estão analisando meus defeitos para futuramente jogar na minha cara", disse ele. Veja mais aqui.