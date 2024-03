BBB 24: Raquele observa comportamento de sister: "Doida para ir embora"

Raquele analisou o comportamento de uma sister que está no paredão do BBB 24 e opinou sobre a situação em conversa com Giovanna

Na cozinha do BBB 24, Raquele conversa com Giovanna sobre Yasmin Brunet. A modelo está no paredão após ter sido indicada pela líder da semana, Beatriz, e disputa a preferência do público para seguir no jogo com Isabelle e Lucas Henrique.

Durante a conversa, a doceira refletiu sobre a postura da sister. "Acho que a Yas está doida para ir embora, né?", comentou ela. "Um pouco", concordou a nutricionista. "Ela está tão... leve", acrescentou Raquele.

Giovanna acredita que a modelo está assim por tudo que eles já viveram no jogo. "Amiga, a gente sobreviveu muito aqui, né? Já chega nesse momento, a gente não fica naquele pesar de 'não vivi nada'", afirmou ela.

Depois, as duas falaram sobre o tempo no confinamento. "Amanhã é terça-feira, dia tenso", observou Raquele, referindo-se a eliminação. "Hoje é dia 11, né?", perguntou Giovanna. "Faltando mais quatro dias para a gente chegar na metade do mês, na metade de março", observou a doceira.

A nutricionista, então, falou sobre comemorar seu aniversário na casa. "Completar meus 28 anos aqui", disse ela, que fará aniversário no próximo dia 14. "Nossa, Giovanna, esse sentimento é tão bom!", completou a capixaba.

Raquele fala sobre sister ir ao paredão

Na tarde desta segunda-feira, 11, Raquele e Giovanna analisaram o jogo enquanto mexiam no painel tático da academia do BBB 24. As duas, então, falaram sobre Leidy Elin escapar do paredão e apontaram qual sister poderia indicá-la a berlinda.

"A Leidy se ninguém... se Fernanda não pegar o Líder e indicar a Leidy, a Leidy não vai para o Paredão tão cedo... só se for pela dinâmica", analisou a doceira. "É a única pessoa que manda a Leidy, é a Fernanda, e aqui também eu desconfio, tá?", disse a nutricionista, apontando para o bonequinho de MC Bin Laden.