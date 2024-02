BBB 24: Raquele faz descoberta e alerta Giovanna: "Tem que ganhar esse Anjo"

Após ouvir uma conversa entre Deniziane e Matteus, Raquele alertou Giovanna sobre ela e Michel terem que ganhar a Prova do Anjo

No banheiro da casa do BBB 24, Raquele contou para Giovanna uma conversa que ouviu entre Deniziane e Matteus nesta sexta-feira, 16, na Central do Líder. A doceira aproveitou para fazer um alerta para a alidada.

"Ela já está na cabeça que eu indico ela, que Anny e Alane já estão na minha mira", disse a líder. "Porque elas sabem que votaram muito", falou Giovanna. "Muito em mim", concordou Raquele. "Olha quem ela vai puxar [para o Paredão]: você ou Michel. Mas ela falou o nome do Michel primeiro", acrescentou ela.

Raquele, então, alertou Giovanna. "Vocês têm que ganhar muito esse Anjo. Giovanna, você não está entendendo", afirmou a líder, revelando que Deniziane disse que sabe que Alane correrá risco, mas ela quer ganhar o Anjo para imunizar Matteus. "É porque eles nunca foram. Não acredito que perdi esse momento", comentou a mineira, que ainda quis saber se a líder já contou para Michel sobre a história, e ela contou que sim.

A conversa de Deniziane e Matteus

Raquele decidiu usar o Espia BBB na Central da Líder para ouvir uma conversa entre Deniziane e Matteus na sala do BBB 24, e ficou surpresa com o que descobriu. No bate-papo, os brothers falaram sobre a possibilidade de dar um contragolpe no Paredão e indicar Michel ou Giovanna.

"Eu não sei se eu puxo o Michel ou a Giovanna... Aí depende do Anjo, né? Às vezes a gente está aqui sofrendo, às vezes a gente ganha o Anjo", disse Deniziane. No Quarto da Líder, a doeceira reage ao escutar a conversa. "Meu Deus! Você não vai ganhar", disparou.

A sister seguiu a conversa afirmando que daria o Anjo para Matteus. "Por mais que eu coloque a Alane em risco. Mas eu sinto que você está mais ameaçado agora", avaliou a fisioterapeuta.