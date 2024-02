BBB 24: Raquele diz que foi ignorada por sister durante prova

Raquele critica atitude de sister durante prova no BBB 24 e revela o sentimento de que foi excluída pela rival no jogo

Em uma conversa na casa do BBB 24, da Globo, Raquele detonou uma das sisters do reality show. Ela contou que se sentiu excluída durante a prova e outro brother até percebeu que ela estava sendo ignorada pela participante durante a competição.

Em uma conversa com Isabele, Raquele contou que foi ignorada por Beatriz. “E eu cantava, orava, ficava na minha. Me deram parabéns, tudo mais, mas só que de alegria por dentro [por ter sido eliminada]”, afirmou ela.

Logo depois, Raquele contou para Michel que até Marcus percebeu que ela estava sendo ignorada. “[Ela falou]: Bora, Marcus. A gente se ajudando’. Aí Marcus falou bem assim: ‘Amiga, aqui não tem essa não, é cada um por si agora, não dá para se ajudar’. Voltou para o lugar dele, olhou para mim e falou bem assim: ‘Raquele, não fica se sentindo sozinha, não’. Tipo, ele meio que percebeu também”, afirmou.

Vale lembrar que Lucas Henrique foi o campeão da prova do líder de resistência.

Raquele já falou de outra sister

Enquanto toma banho no BBB 24 nesta sexta-feira, 2, Raquele conversou com Michel sobre eles terem sido convidados para o VIP de Fernanda, que venceu a prova do líder. A sister confessou que ficou 'com um pé atrás' com a atitude da sister.

"Fico meio com pé atrás lá em cima", confessou ela. Michel concorda com a colega de confinamento, e sem citar nome, aproveita para falar sobre a atitude da confeiteira com um brother. "Eu acho que a Fernanda deu um... nele", afirmou ele.

"Será? Ele estava lá em cima", disse Raquele. "O que tem?", questiona Michel. "Ah, eu tenho medo", confessou a sister. "Mas se a gente for traído...", responde o professor. "Eu tô confiando, Michel... Não é uma opção minha agora, nenhum dos três", garantiu a sister. O brother também confessa seu receio. "Dá medo, não dá?", disse ele. "Dá! Não vou mentir para você, não... Eu penso um monte de coisa", respondeu a capixaba.