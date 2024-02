BBB 24: Raquele dispara sobre Davi: 'Não é a vítima de tudo'

Após Sincerão, Raquele dispara que Davi não é vítima de tudo e revela chateação com sister próxima ao motorista de aplicativo

Após o Sincerão, os brothers tiveram a dinâmica como assunto das conversas na casa do BBB 24 nesta segunda-feira, 26. Na cozinha da Xepa, Michel, Isabelle e Giovanna falam com Raquele, que negou estar chateada com a dançarina ao ser questionada.

Depois da "Cunhã" sair do recinto, a doceira comentou com seus amigos o que está sentindo em relação à moça. Michel a questionou: "Você está chateada com a Cunhã?". "Chateada, não, mas amanhã eu vou conversar com ela", respondeu Raquele.

"Mas você não está a fim de conversar muito?", perguntou Michel. "Não, eu estava falando com ela e ela deu as costas", declarou a sister. Em seguida, Raquele contou que as duas estavam conversando sobre a postura de Davi no Sincerão. "Davi também não é a vítima de tudo não, gente", falou a doceira.

"Lógico que não. Quem procura acha", acrescentou Giovanna. "Ele não levou cinco, ele levou três. Eu continuei falando, você não viu o que ela fez?", perguntou o capixaba. "Foi embora", disse a sister. "Ou seja, não queria escutar", completou Raquele.

Michel, então, quer saber o que Raquele pretende conversa com Isabelle. "Amanhã eu vou falar com ela que, tipo, não fez o menor sentido o que ela falou na hora. Não é porque eu falo com ela que ela tem que jogar assim", explicou a doceira.

Será? Wanessa diz que sister tem 'raiva no olhar'

Após o Sincerão desta segunda-feira, 26, os brothers ficaram com o humor alterado e tiveram mais assunto para falarem. A cantora Wanessa Camargo então comentou que observou o olhar de uma sister e conseguiu enxergar raiva nele.

Em conversa com Leidy Elin, Lucas Henrique, a artista falou sobre o assunto. A modelo loira então concordou com ela e revelaram que a pessoa de quem estavam falando é Isabelle. Leia mais aqui.