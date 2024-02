BBB 24: Raquele após conversa com Deniziane: "Fiquei muito na dúvida"

Raquele falou sobre a conversa que teve com a sister após colocá-la Na Mira do Líder

Raquele pareceu estar incerta de sua indicação como líder durante a formação do paredão deste domingo, 18, no Big Brother Brasil.

No início da noite, na despensa da casa, a doceira conversou com Michel sobre o papo que teve com Alane e Deniziane após colocá-las Na Mira do Líder.

“Ela [Deniziane] veio conversar comigo. Falando que a mesma coisa que eu falei que incomodou a Alane incomodou ela. Foi a questão de que eu falei que são pessoas que votam em mim e vão continuar votando”, falou.

“Não menti em momento nenhum porque eu sei que o mais tardar vai votar em mim [...] Eu expliquei pra ele que teve uma situação que ela falou que não votaria mais em mim e acabou votando logo em seguida. Ela falou que não se lembra disso. E aí é aquele negócio que eu começo a me questionar”, analisa ela.

Michel comenta: “Se falou ou não falou. Mas você sempre falou isso comigo. Antes”. “Fiquei muito na dúvida depois. Tanto que eu perguntei ao Lucas qual foi o Paredão que ele tinha virado Líder porque ela falou que no segundo ela não votou em mim, votou no Juninho. Foi aquele Paredão da Thalyta, lembra?”, recorda a sister.

"E aí teve aquele Paredão que o Rodriguinho me salvou. Nesse ela tinha votado no Juninho, no caso. Foi o segundo, não foi isso? Aí no terceiro ela falou que votou em mim e o quarto foi aonde o Pizane saiu não foi? E aí foi aonde eu acredito que nesse meio período foi onde ela falou e no quarto ela votou em mim de novo. Eu fiquei assim 'Caramba de onde foi que eu tirei isso?', porque eu comecei a me questionar, sabe?", continua.