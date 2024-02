BBB 24: Raquele analisa atitude de sister e confessa: "Fico com pé atrás"

Em conversa com Michel, Raquele confessou que ficou receosa após ser convidada para o VIP de Fernanda, a nova líder do BBB 24

Enquanto toma banho no BBB 24 nesta sexta-feira, 2, Raquele conversou com Michel sobre eles terem sido convidados para o VIP de Fernanda, que venceu a prova do líder. A sister confessou que ficou 'com um pé atrás' com a atitude da sister.

"Fico meio com pé atrás lá em cima", confessou ela. Michel concorda com a colega de confinamento, e sem citar nome, aproveita para falar sobre a atitude da confeiteira com um brother. "Eu acho que a Fernanda deu um... nele", afirmou ele.

"Será? Ele estava lá em cima", disse Raquele. "O que tem?", questiona Michel. "Ah, eu tenho medo", confessou a sister. "Mas se a gente for traído...", responde o professor. "Eu tô confiando, Michel... Não é uma opção minha agora, nenhum dos três", garantiu a sister. O brother também confessa seu receio. "Dá medo, não dá?", disse ele. "Dá! Não vou mentir para você, não... Eu penso um monte de coisa", respondeu a capixaba.

Leia também:BBB 24: Filhos de Fernanda recebem ataques após discussão com Alane

Fernanda choca ao revelar quem vai colocar no paredão

Em uma conversa com seus aliados Pitel e Rodriguinho no quarto do líder do BBB 24, Fernanda surpreendeu ao revelar o nome de quem vai colocar no paredão. A sister ignorou a briga que teve com Alane nesta semana e colocou o seu alvo em outra pessoa da casa.

Fernanda contou que vai mandar Deniziane direto para a berlinda. "Quero botar a Deniziane", disse ela, e foi questionada por Pitel sobre qual será a justificativa. "A justificativa do Rodrigo. Sabe qual? Num jogo de futebol, todo mundo vai no mais forte para poder desequilibrar o time. E aqui a gente vai no mais fraco, que a gente acha que é o mais fraco e deixa o forte de lado. Eu acho ela, como mulher, para mulher, uma concorrente forte para mim", disse ela.