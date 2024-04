BBB 24: Quem sai? Enquetes apontam eliminação com rejeição de sister

Após saída de aliada, sister corre risco de ser eliminada com rejeição ao enfrentar paredão com dupla de amigas; veja os números

O décimo sexto paredão do BBB 24 foi formado no último domingo, 31, e três sisters se enfrentam na berlinda: Alane, Beatriz e Pitel. Faltando poucos dias para o fim do reality, o modo turbo foi ativado, e as participantes foram emparedadas logo após a eliminação de Fernanda.

Receosa de enfrentar duas amigas e integrantes do Grupo Fadas, Pitel comentou que sente que é estatisticamente impossível permanecer no jogo ainda mais após ver sua amiga deixando a casa nos último dias.

E as enquetes comprovam que o pressentimento da assistente social pode estar certo. Por estar enfrentando duas aliadas, Pitel pode ser eliminada com alta porcentagem. No UOL, ela está com quase 80% enquanto Alane está com um pouco mais de 13% e Bia com 6%.

No site Votalhada, as porcentagens são semelhantes e Pitel lidera com quase 80% dos votos do público para deixar a casa mais vigiada do Brasil.

A berlinda foi formada na noite deste domingo, 31, começou com Alane já emparedada e Isabelle imune por consequência da Prova do Líder. A prova, vencida por Giovanna, tinha consequências para o trio que fizesse o pior tempo. Beatriz pegou o livro que dizia apenas para seguir o jogo

A Líder indicou Bia direto ao paredão. Em seguida, a casa votou e Pitel se juntou a berlinda após receber 5 votos.

Pitel surpreende com pedido para Lucas Henrique caso seja eliminada

Durante a madrugada desta terça-feira, 2, Giovanna Pitel surpreendeu ao fazer um pedido inusitado para Lucas Henrique. Em meio à tensão do paredão, ela contou que quer receber uma ‘homenagem’ especial caso seja eliminada do reality show mais tarde: que ele mantenha sua antiga cama intocável e proíba que qualquer pessoa durma nela.

Enquanto arrumava sua cama, Pitel explicou que a deixaria bem forrada e que não gostaria que ninguém deitasse nela: "Se eu for embora, não é para deitar na minha cama, não", ela iniciou. "Vou te ver lá, é o luto", o capoeirista fez piada, mas a assistente social fez questão de formalizar o pedido: "Estou falando sério, sem brincadeira!”, disparou. Saiba mais aqui.