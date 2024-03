BBB 24: Quem deve ser eliminado? Davi, Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden estão no Paredão

Davi, Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden estão no Paredão. Veja como foi formada a berlinda da semana e vote na enquete do BBB 24

O 14 Paredão do BBB 24 está formado. Leidy Elin, que passou a temporada inteira sem ser votada no confessionário, está na sua primeira berlinda. A estudante de Direito enfrenta o rival Davi Brito, Matteus Amaral e MC Bim Laden. Um dos quatro vai deixar o reality show nesta terça-feira, 26. A CARAS Brasil quer saber de você quem deve perder a chance de faturar até R$ 3 milhões.

Quem deve deixar o BBB 24? Davi

Leidy Elin

Matteus

MC Bin Laden

Diferente de outras semanas, o Anjo Giovanna Pitel não ganhou o direito de imunizar um participante. Ela foi a única que não ficou disponível entre as opções de votos. Em seguida, Giovanna Lima, Líder pela segunda vez consecutiva, emparedou Davi. A fisioterapeuta chamou o baiano de desrespeitoso e manipulador durante sua justificativa.

Na votação no confessionário, os dois mais votados também garantiram vaga no Paredão. Matteus e Leidy foram os mais mencionados. Por determinação da dinâmica, eles receberam o contragolpe. Ele escolheu mandar MC Bin Laden para a berlinda, enquanto Leidy escolheu Alane Dias.

+ BBB 24: Fernanda choca ao dizer que gosta de brother: "Doida pra falar"

Matteus arrematou o Poder Curinga da semana. Ele recebeu a missão de vetar alguém na Prova Bate e Volta. O funkeiro foi o escolhido para encarar o julgamento do público sem ter a chance de se salvar. Alane levou a melhor e conseguiu se livrar do Paredão.

Em sua reta final, o BBB vai contar com dinâmicas para acelerar o jogo. As novidades devem ser anunciadas nos próximos dias. Na semana passada, Boninho direitor do núcleo de Variedades da Globo, chegou a anunciar a entrada de um ator argentino para movimentar a casa. No entanto, ele voltou atrás após repercussão negativa sobre a fala de que o convidado teria que “seduzir as mulheres”.