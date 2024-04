BBB 24: Quando acaba o programa? Entenda tudo o que acontecerá até a final

Saiba tudo o que acontecerá no Big Brother Brasil 24 até o dia de sua final!

O Big Brother Brasil 24 está na reta final! O modo turbo, que começou na última semana, está fazendo os brothers enfrentarem eliminações, provas do Líder e formações de paredão, tudo no mesmo dia.

Isso porque o programa está em ritmo acelerado e já se preparando para a Grande Final, que está prevista para ocorrer no dia 16 de abril, daqui exatamente duas semanas.

Aos domingos, um participante deixará a casa e uma nova berlinda será formada após a Prova do Líder. Nas terças, a dinâmica se repete e na quinta-feira, mais uma pessoa será eliminada e uma nova Prova será realizada para definir a liderança.

Com isso, a cada semana três pessoas serão eliminadas até a formação do pódio com os finalistas no dia 14 de abril, quando outros sete participantes já devem ter deixado a casa mais vigiada do Brasil.

Na noite desta terça-feira, 02, teremos mais uma Eliminação. Alane, Beatriz e Pitelestão disputando o décimo sexto paredão da temporada. Após a saída de uma das sisters, a casa já irá se preparar para uma nova Prova e uma nova formação de paredão.