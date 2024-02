BBB 24: Público pede intervenção de Tadeu Schmidt: 'Violência psicológica'

Após Davi se mostrar decidido a desistir, público pede que Tadeu Schmidt faça alerta para os brothers sobre conduta de 'perseguição'

O BBB 24 está movimentando as redes sociais neste domingo, 11, após Davi acordar decidido a desistir do programa. Alvo de muita gente da casa e sempre na boca dos participantes como "agressivo", o baiano desabafou com Isabelle e falou que deixaria a casa.

Doente fisicamente e ao que tudo indica, por conta de seu psicológico abalado, o público logo pediu uma intervenção de Tadeu Schmidt no ao vivo. Os internautas acreditam que o que está acontecendo no reality show não é mais jogo, mas sim violência psicológica.

"Agora Tadeu precisa avisar ao vivo que violência psicológica não é jogo", alertaram. "Com o Davi saindo, cabe ao Tadeu ser incisivo no ao vivo dessa noite e dar uma surra de realidade nessa galera. Não dá pra chegar falando que ele tá bem aqui fora, segue o jogo e vamos votar", falaram.

Após se mostrar muito abatido e decidido a sair, Davi foi chamado no confessionário para conversar. Um áudio de Boninho vazou. A produção logo cortou o áudio e câmeras.

Logo de manhã, o motorista de aplicativo contou que iria apenas organizar suas roupas e suas malas enquanto esperava o botão da desistência ficar ativo. Então, ele quer ir embora. "Eu estou decidido, eu não quero isso pra minha vida. Não sei o que público acha de mim lá fora. Aqui dentro é outra coisa. Aqui dentro é sobre três meses com 26 pessoas na casa. Eu vou ser eu! Eu vou ter a minha paz. Se eu continuar aqui, eu vou ter um trecho, vou ter um infarto, um AVC, já estava me sentindo meio tonto, tontura", afirmou ele.

