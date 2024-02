BBB 24: Programa muda o horário durante Carnaval; Confira

Confira qual será o horário de início do Big Brother Brasil 24 no Carnaval

O Carnaval mudará também os horários do Big Brother Brasil 24. A grade da Rede Globo precisará passar por algumas adaptações devido à transmissão dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial São Paulo e do Rio de Janeiro. Confira:

Nesta sexta-feira, 9, o horário do BBB permanece 22h25, após a exibição da novela Renascer.

Já no sábado, dia 10, o reality irá ao ar mais cedo, por volta de 21h50 também após a novela Renascer.

No domingo, 11, dia de formação de paredão na casa mais vigiada do Brasil, também começará mais cedo, a partir das 21h05 logo após o Fantástico.

Na segunda-feira, 12, o programa está previso para ir ao ar também mais cedo, a partir das 21h20 logo após a novela Renascer.

Já no dia da eliminação, terça-feira, 13, o BBB volta a seu horário habitual, por volta de 22h25, após Renascer.