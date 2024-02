BBB 24: Produção não perdoa e ironiza relação de Wanessa e Davi

Gente! Produção do BBB 24 faz VT ironizando relação de Wanessa e Davi; paródia da música da cantora foi usada além de efeitos engraçados

O programa do BBB 24 desta terça-feira, 13, teve um VT feito especialmente para Wanessa Camargo e sua relação com Davi. Como a cantora fala constantamente do brother em suas conversas na casa, a produção resolveu brincar com a situação.

Usando vários momentos em que a artista fala do motorista de aplicativo, eles colocaram uma paródia da música O Amor Não Deixa, de fundo, e várias fotinhos do participante enquanto ela o citava.

A canção adaptada, na verdade diz, "Mas o Davi Não Deixa", remetendo às falas da namorada de Dado Dolabella no reality. "Deu gatilho, ai que emoção. E até a Yasmin Brunet me deu razão. Não sei viver aqui porque o Davi não deixa", brincaram ainda.

A edição divertiu os telespectadores e a apresentadora Sonia Abrão não deixou de comentar. "BBB24: A MELHOR FANFIC! A ótima paródia do @gutotvreal, sobre a obsessão de WANESSA PELO DAVI, que exibimos no A Tarde É Sua, ganhou roupagem nova no reality e ficou sensacional! E o refrão já tá na boca do povo: “…mas o Davi não deixa!", escreveu a jornalista ao postar o trecho do programa."Cara não acreditei que a Globo passou isso! Os Camargo e o Dado surtaram", disseram os internautas.

Após a permanência de Davi na casa, Wanessa revelou em conversa que não acredita ser a vilã da edição e que deseja ir ao paredão para entender melhor o que está acontecendo no jogo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

Zilu Camargo dá recado importante sobre Wanessa

A mãe de Wanessa Camargo, Zilu Camargo, fez um alerta para os internautas sobre a sua filha. Confinada no BBB 24, a cantora tem se envolvido em algumas polêmicas dentro da casa e que acabam sendo comentadas fora do reality.

Diante da situação, a ex-mulher de Zezé Di Camargo pediu para os internautas não levarem em consideração o desdobramento dos episódios que envolvem a sister no programa fora da casa, mesmo que a pessoa que esteja falando seja uma pessoa próxima da artista.

É bom lembrar que, nos últimos dias, Dado Dolabella, namorado de Wanessa, sempre opina sobre as situações dentro do BBB 24. Inclusive, o ator fica pedindo a expulsão de Davi e mandando até recado para a esposa do motorista de aplicativo. Veja o recado de Zilu aqui.