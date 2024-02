BBB24: Produção faz brincadeira com roupa de Fernanda, mas sister desaprova

Produção do BBB pegou o vestido da Fernanda para uma brincadeira, mas acabou estragando a peça de roupa

Os brothers foram surpreendidos com o clima de Carnaval nesta quarta-feira, 7, no Big Brother Brasil 24. Após serem acordados com a Bateria da escola de samba Beija-Flor, os participantes se surpreenderam com um manequim no meio da sala da casa e com o chão repleto de confetes e serpentinas.

"Eita, que isso gente?", dispara Lucas ao ver a surpresa da produção do programa. "Carnaval!", vibra Marcus Vinicius. "Tem coisa na casa, ein", avisa o comissário.

"Foi o invasor porque esse biquíni é da Giovanna", percebe Pitel. "Gente, o invasor pegou a roupa de vocês e colocou no manequim!", avisa Marcus para o pessoal que está na área externa da casa.

Enquanto os participantes analisam e se divertem ao ver suas roupas e acessórios no manequim, Fernandanão gostou nem um pouco de terem usado um de seus vestidos para a brincadeira.

"Deixa para ela ver!", falou Raquele enquanto Pitel tirava o vestido do manequim. "Ela não quer, não", falou a assistente social. "Ela não quer, não? Ela ficou brava, não foi? Eu vi a cara dela", disse a doceira. Pitel afirma que avisou a sister e completa: "Ela é muito chata com as roupas dela. Muito!".

"Desfiou?", pergunta Michel. As sisters então percebem que a peça de roupa estragou porque foi vestida errado. "Abriu todinho", afirmou Pitel.