BBB 24: Preocupado, Nizam reflete possível ida ao paredão: 'Vilão'

Nizam ficou bastante reflexivo sobre a 'fofoca do espelho' envolvendo Vanessa Lopes no BBB 24 e calculou quantos votos poderá receber

Nizam ficou bastante reflexivo com os últimos acontecimentos do BBB 24, da Globo, envolvendo seu nome e o de Vanessa Lopes. Os dois, que se desentenderam após a influenciadora descobrir que o brother falou sobre ela, chegaram a conversar a respeito da situação neste domingo, 14.

Ao longo do dia, Nizam se reuniu na cozinha da casa mais vigiada do país para conversar com Fernanda e Lucas Pizane. O executivo de contas ainda falou sobre a possibilidade de ser indicado ao próximo paredão.

"Foi uma fofoca grande para um negócio pequeno. Passei como o maior vilão", avaliou o brother. Em seguida, ele calculou quantos votos poderá receber após toda a fofoca e concluiu que, provavelmente, será emparedado.

Entenda a 'fofoca do espelho' envolvendo Vanessa Lopes

Um grande disse me disse tomou conta do BBB 24. Tudo começou durante uma conversa entre Rodriguinho e Nizam, no Quarto do Líder, sobre Vanessa Lopes. "Eu acho que ela tem os traumas dela mesmo. Vou te falar o que eu tenho. Legal, respeito, menina engraçada, gente boa, a gente ri junto, mas tenho preguiça", afirmou o líder. Nizam concordou: "Eu tô começando a ficar com preguiça."

O cantor seguiu: "Ou é alegre demais, ou é choradeira demais e sempre que está falando é uma plateia", acrescentou. O comentário feito por Nizam foi o que causou toda a confusão. "Eu não consigo achar genuíno. E você sabe como é o chororô dela? É olhando pro espelho. Me fala como isso pode ser genuíno?".

A fofoca então se espalhou, isso porque Vinicius Rodrigues, que estava no Quarto do Líder, contou a conversa para MC Bin Laden. "Eu estou dando uma esplanada mesmo. Ontem, no quarto do Líder, o Nizam dizendo que vai colocar na reta dela. Falou que ela é muito novinha, que só fica se olhando no espelho", revelou.