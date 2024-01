BBB 24: Premonição? Wanessa Camargo vê sua eliminação em sonho

Wanessa Camargo tem sonho sobre paredão do BBB 24 e revela o que sentiu: ‘Eu vi quem ia sair'

A cantora Wanessa Camargo surpreendeu ao contar que teve um tipo de premonição na casa do BBB 24, da Globo. Em uma conversa com Isabelle, ela disse que sonhou com o paredão desta semana e também com sua própria eliminação do jogo.

Inclusive, ela disse que sabia que o Davi iria escapar do paredão desta semana. “Um que eu tive sobre o paredão de amanhã eu não posso te contar, mas eu posso te dizer que você não sai. Sabe por quê? Foi antes da prova do bate-volta, que eu tive esse sonho. Uma das coisas que me confirmou foi porque o Davi não estava. Só que eu não quero falar, porque eu vi quem ia sair. É chato”, afirmou ela, e completou: “Se a pessoa que apareceu no meu letreiro sair… Mãe Diná aqui. A gente sabe no nosso inconsciente alguma coisa”.

Além disso, a artista revelou o que sentiu ao sonhar com sua própria eliminação do Big Brother. “Hoje eu sonhei com o meu paredão, o dia que eu saio. Meu dia. Eu preciso só saber se esse dia cai em uma terça-feira, tenho que fazer a conta. E por que eu saí, eu dividi opinião, várias coisas. Veio a Ana Maria falar comigo. Muito louco! Esses sonhos mexem muito comigo, eu falei: ‘Gente, estou muito bruxinha’”, contou.

Wanessa Camargo tem premonição com Paredão e sua eliminação pic.twitter.com/Z2sLqCxmi4 — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) January 29, 2024

Davi ficou emocionado ao ganhar bolsa de estudos

O brother Davi ficou emocionado na tarde desta segunda-feira, 29, e chorou na casa do BBB 24, da Globo. Ele não segurou as lágrimas ao ver o seu sonho de realizando.

Tudo começou quando a cantora Wanessa Camargo chamou o rapaz para participar de uma dinâmica de um patrocinador junto com ela. Como prêmio, Davi ganhou uma bolsa de estudos na universidade.

Desde que entrou no reality show, Davi sempre contou que seu sonho é cursar medicina, mas era um sonho que estava distante de sua realidade por causa do valor da mensalidade do curso. Agora, com a bolsa, ele vê seu sonho se aproximando.

Então, o rapaz chorou ao pensar em sua bolsa de estudos. A emoção dele comoveu os internautas, que logo elogiaram a simplicidade dele. “Pessoa humilde que sabe valorizar o que para muitos são pequenas coisas”, afirmou um fã. “Ele é um representante real da realidade periférica verdadeira. Um guerreiro sem armas contra um sistema cruel”, declarou outro. “Bençãos que não têm fim. Vai ter um homem preto, motorista de aplicativo cursando medicina sim”, escreveu mais um.