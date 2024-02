BBB 24: Pós-Sincerão com barraco, eliminação de Marcus e liderança de Raquele agitam a semana

Semana começou com um pós-Sincerão que pegou fogo e participantes do BBB 24 recalculando rota. Teve também a eliminação de Marcus e Raquele como nova líder

A última semana do BBB 24 foi marcada por grandes reviravoltas. E para te deixar a par de tudo o que aconteceu nesses últimos dias, a CARAS Brasil preparou um resumo dos principais acontecimentos na casa mais vigiada do Brasil.

Começando com o Sincerão da segunda-feira, 12, que teve a participação dos emparedados Davi, Marcus Vinícius e Isabelle; além do líder Lucas Henrique e o anjo Michel.

Durante a dinâmica, Marcus decidiu falar sobre Michel. O comissário de voo detonou a atitude do professor de geografia por ele e seus companheiros do ‘Puxadinho’ terem votado nele na formação do Paredão por ‘influência’ de Fernanda, líder na semana passada, que os colocou em seu VIP. “Você está criando coisas com necessidade de aparecer no jogo, porque no fundo você sabe que 'Michel e companhia', vulgo Puxadinho, é uma samambaia que está aqui parada na casa. Desculpa, samambaias", disparou.

Após o Sincerão, fogo no parquinho! Discreta em sua estadia no reality show global, Raquele finalmente perdeu a paciência e confrontou Marcus. É que a sister não gostou de ser titulada pelo companheiro de confinamento como 'a samambaia' ou 'planta' da casa durante a dinâmica.

Irritada, a doceira decidiu lavar roupa suja fora da atividade e, na frente de todos os brothers, defendeu sua ida ao VIP: "O que você tem a ver com isso? Você não tem a ver m*rda nenhuma!", falou a sister, aos gritos.

ELIMINAÇÃO DE MARCUS

Mas essa movimentação não foi o suficiente para fazer com que Marcus continuasse no programa. Na terça-feira, 13, ele foi o oitavo eliminado do jogo, com 84,86% dos votos do público. O comissário perdeu a chance de continuar concorrendo ao prêmio, que pode ser o maior da história do BBB, para os amigos Davi e Isabelle, que encararam a berlinda pela terceira vez.

Com o resultado desse Paredão, o então líder Lucas concluiu que Davi, seu grande rival no reality, está forte aqui fora. "Acho que o Davi está forte lá fora porque ele é um cara do tudo ou nada. Ele é um cara interessante para o jogo, porque ele causa confusão, rebuliço. Ele é um cara importante para o jogo, para criar roteiro, criar rivais. Ele vai ter rival por muito tempo, o que não falta para ele é opção de voto", disse.

WANESSA QUER ENCARAR O PAREDÃO

Wanessa, que sempre mirou em Davi, resolveu recalcular a rota. Em conversa com alguns de seus aliados, como Yasmin Brunet e Lucas, ela disse que não quer ser a vilã da história do BBB 24 e declarou que quer enfrentar o próximo Paredão. "Estou longe dos meus filhos para fazer isso? É isso mesmo? Não, não, não. Não vim para isso... A gente pode estar errando nossas posições, nossas questões, aí tu vira uma vilã”, afirmou a cantora.

“Por isso não estou achando ruim ir para um Paredão, eu até preciso ir, sendo bem sincera, mas eu não vou ficar aqui para chegar lá no final e descobrir que o povo estava louco para me mandar embora", completou a artista.

E teve mais! Na manhã de quarta-feira, 14, Wanessa mencionou o nome de três participantes que, de acordo com ela, já estão na final do reality show. “Pra gente já tá muito definido. A final pra mim vai ser hoje: Davi, Cunhã (Isabelle) e Bia (Beatriz). Pra mim são os campeões", opinou.

FIM DE ROMANCE

O relacionamento amoroso de Deniziane e Matteuschegou ao fim, na tarde da quinta-feira, 15. Ela pediu um tempo para o brother durante uma conversa séria entre eles. “Sinto que eu não quero perder esse lado bonito que a gente tem. [...] Foi genuíno, mas eu queria tentar, talvez, lá fora, porque aqui eu estou em uma pressão de jogo muito grande. Entrei muito bitolada em não fazer casal, todos os dias eu me questiono sobre isso. Acho que isso também está interferindo também na minha entrega, na nossa relação", disse a fisioterapeuta.

Depois da conversa, o estudante de Engenharia Agrícola foi para o Quarto Fadas e chorou bastante. Com os olhos cheios de lágrimas, ele recebeu o apoio dos amigos e agradeceu pelo carinho, mas confessou que estava triste com a situação. “Estou sentindo muito. Obrigado mesmo. É bom chorar, fiquem de boa. Eu vou dormir na casa do Marcus”, falou ele, que dormia junto com Deniziane.

LÍDER DA SEMANA E NOVA DINÂMICA

Raquele venceu a Prova do Líder e se tornou a líder da semana no BBB 24. Davi foi vetado pelo, até então, líder Lucas Henrique antes da prova e não pode participar.

Durante o programa ao vivo de quinta-feira, 15, antes da consagração da doceira, Tadeu Schmidt anunciou como será a dinâmica desta semana. O vencedor da Prova do Líder teria o poder de vetar duas pessoas da próxima disputa.

Na sexta-feira, 16, o Poder Coringa está de volta! Sem saber o que é, os brothers poderão comprar o Poder Iluminado, que será uma imunidade. O Perde e Ganha, uma dinâmica de sorte que vai mexer com as estalecas que cada um acumulou, também acontece hoje. Ainda nesta sexta, o novo líder deverá indicar três pessoas para o Na Mira do Líder.

No sábado, 17, acontece a Prova do Anjo, que será autoimune, mas em vez de imunizar alguém durante a formação do Paredão, o anjo deverá indicar alguém para a berlinda.

