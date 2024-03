BBB 24: Planta faz isso? Leidy Elin bate recorde no programa

Vista como planta por alguns dentro e fora da casa, Leidy Elin bate recorde no BBB e passa Gabi Martins e Bruna Griphao em marco no reality

O jogo de Leidy Elin pode ser visto como de planta dentro do BBB 24 por alguns participantes e até pelos que acompanham o reality show aqui fora, contudo, a trancista está conseguindo um marco na história do programa de fugir do paredão.

Isso mesmo, a participante conseguiu bater o recorde de ex-sisters como Gabi Martins, do BBB 20, e Bruna Griphao, do BBB 23. Após 57 dias de atração, Leidy ainda não foi para a berlinda e nem recebeu um voto no confessionário.

Ilesa até o momento, mesmo protagonizando algumas dicussões com Davi e até com Matteus neste domingo, 03, a trancista por enquanto marcou história no Big Brother Brasil ao conseguir fugir de 11 paredões.

Ainda depois da formação de paredão deste domingo, 03, Leidy aconselhou Yasmin a ficar mais calma após ser chamada de "jogadora inútil" por Davi. A trancista tentou acalmar a modelo que não quer dividir quarto com o motorista de aplicativo.

Leidy Elin detona Davi após expulsão de Wanessa

Leidy Elin rasgou o verbo após Wanessa Camargo ter sido expulsa do BBB 24. Pouco tempo após a produção pedir para os participantes arrumarem as malas da cantora e colocarem na dispensa, a sister foi tirar satisfação com Davi, que chegou a conversar com a produção sobre uma suposta agressão.

"O que aconteceu entre você e Wanessa? Ela te bateu?", questionou ela. "Assunto entre mim e...", começou ele, sendo interrompido. "A gente só quer saber o que aconteceu, querendo ou não ela é querida por todo mundo. Ela te agrediu? É isso? Ou porque ela te acordou?", perguntou. "Já falei, já, no confessionário. Falei no confessionário e eles avaliaram, pronto", explicou. "Maldade isso aí pra mim. Você poderia nem estar aqui! Você ficou provocando o Nizam naquela briga", disparou ela. Veja mais aqui.