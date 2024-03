BBB 24: Pitel surpreende com revelação sobre o Quarto Fada: "Jogaria lá"

Giovanna Pitel surpreendeu ao contar para Lucas Henrique que jogaria com os integrantes do Quarto Fada se estivesse no cômodo

Durante uma conversa com Lucas Henrique na área externa da casa do BBB 24 na tarde desta terça-feira, 26, Pitel surpreendeu ao fazer uma revelação envolvendo os integrantes do Quarto Fada. A confissão aconteceu após os dois especularem a possibilidade de jogar com os brothers e sisters que atualmente são seus rivais no reality.

O professor de Educação Física afirmou que mesmo após passar boa parte do confinamento dormindo no mesmo cômodo, não conseguiria "jogar junto" com eles. Já a assistente social revelou que jogaria com eles, caso estivesse no quarto.

"Se eu tivesse ficado no Fadas, se ao invés de dormir aqui no Gnomo, eu tivesse continuado dormindo no Fadas. Eu ia ser um incômodo para eles para c******, mas eu não ia conseguir jogar junto. Eu acho que, talvez, teria mais chances de jogar junto com o Fadas se a Anny [Deniziane] estivesse aqui. Porque eu e ela batíamos as ideias, mas desde o começo do jogo, eu tinha certeza que não ia bater com Alane e Bia, com Matteus... Sabia que não ia bater", explicou o carioca.

Pitel, então, abriu o jogo: "Eu acho que se eu tivesse lá, eu jogaria lá", afirmou a sister. Após ouvir a confissão, Lucas justificou porque não se juntaria com o Quarto Fada. "Porque eu não consigo ser feliz o dia todo, todo dia, não dá", afirmou ele. "Acho que tem que ter um equilíbrio, sabe?", acrescentou ele.

A assistente social defendeu os colegas de confinamento. "Mas eu acho que a gente só vê felicidade lá", disse ela. O professor relembrou o período que ficou no cômodo, e a sister questionou: "É do mesmo jeito o dia inteiro?", quis saber. "O dia todo. O dia todo, Pitel. O estado de espírito é tipo aquelas meninas brancas da yoga", respondeu ele.

Pitel ressaltou que gosta muito do Quarto Gnomo. "Sempre achei uma loucura o meu quarto. O Gnomo, mas sempre gostei de estar lá. Não sei explicar, só achava todo mundo muito perturbado", disse ela. "Eu sempre soube, desde o começo do jogo, que eu ia me aproximar mais, em termos de afinidade, com a galera do Quarto Gnomo", comentou o carioca.

Em seguida, a sister questionou Lucas: "E eu não entendo porque você foi questionar o Michel dele ter aberto o seu voto para o Gnomo. Ali, para mim, você entrou em contradição... Porque você foi questionar o Michel dele ter aberto o seu voto e logo em seguida você disse que jogava mais com o Gnomo. Eu disse 'qual é a sua?'", perguntou.

O professor se justificou: "Eu não jogava com o Gnomo, cara. Eu falei que gostava mais das pessoas do Gnomo. Eu jogava com o Bin, eu não jogava com você. Eu não sabia em quem você votava, você não sabia em quem eu votava. Eu não jogava com a Fernanda, não jogava com o Rodrigo", explicou.

Pitel opina sobre possível expulsão de brothers

No quarto Gnomo, as sisters Pitel e Leidy Elin conversaram a respeito da discussão entre MC Bin Laden e Davi no BBB 24, da Globo, ocorrida logo após a dinâmica do Sincerão. "Querem que a gente fique quietinho, não fale nada de ontem. Até agora, ninguém foi de Wanessa [expulso]. Deixa eu falar… vai dar em nada, não. Só vai dar se repercutir muito lá fora", comentou Leidy Elin, mencionando uma possível desclassificação dos brothers.

Pitel, no entanto, discorda do ponto de vista da colega: "Depende, se um dos dois [Davi e Bin] for muito preferido, não vai expulsar... se alguma pessoa gostar muito dos dois, vai dar aquela volta, justificar...", explicou a amiga de Fernanda. "Não vai expulsar", acrescentou Leidy.