BBB 24: Pitel surpreende ao revelar qual brother não está na sua mira

Em conversa com Lucas Henrique, Pitel revelou que se ganhar a Prova do Líder não dará a pulseira na 'Mira do Líder' para um brother

Nesta quinta-feira, 21, Pitel e Lucas Henrique conversaram na sala do BBB 24 sobre seus possíveis alvos caso ganhem a Prova do Líder. Durante o papo, a sister não revelou para quem daria a pulseira na 'Mira do Líder', mas surpreendeu a contar quem deixaria de fora: Davi.

Ao ouvir a sister, o carioca concordou e confessou que também não daria a pulseira para o rival, na hipótese de apenas quatro alvos. "Quatro alvos, quem você dá? Quem você deixa de fora no seu alvo lá?", quis saber o professor de Educação Física.

A alagoana respondeu e explicou o motivo para deixar Davi de fora. "Diretamente com ele, eu não tenho nada, só o fato das atitudes dele eu não concordar e ele estar lá do outro lado. As atitudes que ele teve, porque agora não fez nada", afirmou. "Exatamente", concordou Buda. "Ultimamente ele não fez nada, então não tem o que falar. Ultimamente ele não fez nada", ressaltou a sister.

Lucas também falou sobre a possibilidade de não entregar a pulseira para o baiano. "Acho que eu também deixaria ele de fora, se for quatro alvos", falou o professor. "Se for cinco é ele, mas se for quatro, ele está de fora. Não cabe, os outros me apontaram no Sincerão, não concordo. Acho que já acho que eles sabem, então...", afirmou Pitel.

O brother, então, questiona sobre a dinâmica da semana. "Cara, vai ser f*. Qual vai ser a dinâmica da semana?", indagou. "Será que vai tocar o Big Fone?", perguntou a sister. "Faz tempo que não toca, né?", completou ele.

Lucas Buda revela sonho com Pitel e leva invertida

Na área externa do BBB 24, da Globo, Lucas Henrique aproveitou o momento para conversar com Pitel. Ao longo do bate-papo na manhã desta quinta-feira, 21, o brother acabou revelando para a colega de confinamento que teve um sonho com ela, mas a sister se negou a ouvir o relato.

"Sonhei contigo também", iniciou Lucas Buda. "Comigo? O quê?", questionou Pitel, que não recebeu uma resposta imediata do professor de educação física. Ela, então, disparou: "Fala que sonhou comigo e não me fala o quê". "Não vem ao caso, não cabe. Quer saber?", perguntou ele. "Não quero não, deixa para lá. Não quero saber", afirmou a assistente social. "É porque você já sabe", disse Buda, aos risos. Saiba mais!