BBB 24: Pitel se revolta com troca de Rodriguinho: 'Rúcula traz alegria?'

Não gostou! A sister Giovanna Pitel demonstrou indignação ao descobrir que Rodriguinho trocou um item nas compras do VIP

As compras da semana no BBB 24, da Globo, seguem sendo o assunto principal entre os brothers na tarde desta quarta-feira, 24. Após Yasmin Brunet falar sobre a falta do açúcar no mercado do VIP, Giovanna Pitel se revoltou com uma atitude de Rodriguinho em relação a comida.

Na piscina da casa, a sister disparou: "Sem brincadeira, está f*, está sem perdão, sem perdão!". Yasmin, então, afirmou que havia comprado cinco latas de leite condensado. Rodriguinho, porém, corrigiu a modelo: "Foi uma só porque a gente tirou. Tiramos", avisou.

"Uma lata?", questionou Pitel. "Mandou tirar para comprar rúcula", complementou o brother Lucas Henrique, apontando para o pagodeiro. Neste momento, a assistente social se levantou da piscina e demonstrou indignação com a troca do colega de confinamento.

"Comprou rúcula para botar aonde? A única pessoa diabética aqui é você, meu parceiro. Tá de brincadeira, tudo errado", disparou Giovanna Pitel. "Ele está tentando salvar a gente para o futuro", brincou Yasmin Brunet.

"Gente, rúcula traz alegria? Faz brigadeiro? Faz doce de leite?", perguntou a sister, ainda indignada com a revelação dos brothers. E completou: "Quem tem diabete é ele! É um de oito [pessoas]". Na varanda, Yasmin, Rodriguinho, Lucas Luigi e Lucas Henrique caíram na risada.

Botão de desistência dispara alarme e deixa brothers preocupados

Nesta quarta-feira, 24, os confinados do Big Brother Brasil 24 foram surpreendidos pelo alarme sonoro do botão de desistência. Enquanto conversavam na área externa da casa, os brothers se assustaram com o inconfundível som emitido pela produção quando alguém pede para deixar o reality show e correram para a sala para descobrir quem tinha desistido.

No entanto, para a surpresa de todos, nenhum participante havia acionado o botão até aquele momento. A sala da casa mais vigiada do Brasil estava vazia e os confinados ficaram sem entender se o alarme aleatório se tratava de um teste da produção ou até um suposto erro na central de controle do chefão da casa, o Big Boss.

Assim que ouviu o barulho, Fernanda tranquilizou os brothers sobre uma possível desistência: "Não tem ninguém lá dentro", disse a sister. Rodriguinho aproveitou para fazer piada com a situação: "Pode ser o invasor, gente", disse em tom de brincadeira. "Podem estar testando também", Pitel teorizou. "Nessa altura do campeonato?", o cantor rebateu. Confira!