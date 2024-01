BBB 24: Pitel se revolta após MC Bin Laden acordar a casa: 'Sonso'

Não gostou! Giovanna Pitel reclamou com os brothers no BBB 24 após o líder MC Bin Laden acionar o despertador propositalmente

O cantor MC Bin Laden prometeu e cumpriu! Após revelar estratégia ousada no BBB 24, da Globo, para prejudicar os participantes na prova do anjo desta sexta-feira, 26, o líder da semana tocou o despertador da casa bem cedo e acordou os demais brothers do confinamento.

Confusos com o toque alto, os participantes foram pouco a pouco se reunindo na sala para realizarem o Raio-X do dia. Wanessa Camargo, então, comentou com os colegas que o funkeiro pode ter sido o responsável por acordá-los. "Isso é bem cara de líder", comentou ela.

"A Prova deve ser imensa, né?", opinou Marcus Vinicius, acreditando que a produção do reality show os acordaram cedo para a dinâmica do anjo. "Não, é o Bin", insistiu a filha de Zezé Di Camargo, reforçando que o brother ainda não tinha pegado no sono.

JOGO SUJO! Bin Laden tocou o despertador da casa cedo, no intuito de acordar a Isabelle e o Davi, para que eles fiquem com sono na 'Prova do Anjo', e se saem mal.#TeamIsabelle 🏹 | #BBB24pic.twitter.com/HqC4vDkkBi — Isabelle Nogueira FC 🏹 (@isanogueiraofic) January 26, 2024

Em outro momento, Bin Laden explicou aos jogadores que havia apertado o botão 'sem querer', uma vez que estava conhecendo o painel do quarto do líder. Giovanna Pitel, no entanto, demonstrou grande revolta: "Eu quero que vocês se explodam. Falta do que fazer. Você é muito sonso essa hora. Tem tudo bem explicadinho lá no painel… pra cima de mim?", disparou a sister.

Vale lembrar que, durante a madrugada desta sexta-feira, 26, o funkeiro havia combinado com os aliados de jogo que acionaria o despertador para acordar os concorrentes.

Não sei o que é melhor nesse vídeo: A Pitel mandando o BIN LADEN >>explodir<< ou ele se fazendo de sonso dizendo que foi sem querer. pic.twitter.com/YarH1irnCa — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 26, 2024

Entenda a estratégia de Bin Laden:

Após contar aos brothers tocou o despertador 'sem querer' no BBB 24, MC Bin Laden confessou aos aliados de jogo que agiu propositalmente. "Eu fiz por querer. Tem gente que vai querer brigar pelo Anjo, não posso deixar as pessoas estarem bem descansadas. Então eu fiz por querer mesmo, entendeu?", afirmou o funkeiro em conversa com Rodriguinho.

O líder, então, explicou sua estratégia ousada: "Eu fiquei esperando o Davi ir dormir, para na hora que ele fosse dormir, esperar uns 20 minutos e soltar. Só que aí eu vi que a Isabelle tinha ido descansar...Aí eu a vi e o Michel, aí eu falei 'mano, vou soltar, porque é Prova do Anjo, eles não podem ir descansados para a Prova', aí eu fui e soltei", contou Bin Laden, por fim.