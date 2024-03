BBB 24: Pitel revela quem quer enfrentar no paredão: "Certeza que eu volto"

Pitel revelou quais participantes gostaria de enfrentar no paredão no Big Brother Brasil 24

Em noite de formação de paredão no Big Brother Brasil 24, Pitel conversava com Fernanda e Lucas Henrique sobre as berlindas que eles gostariam de enfrentar.

"O Paredão ideal pra você é, você, Isabelle e Matteus?", perguntou a Líder para Buda, que confirmou. Em seguida, a alagoana questionou Fernanda. "Acho que eu, Isabelle e Alane. Esse é um Paredão bom", respondeu.

"E o seu? Mania de perguntar o dos outros e nunca falar o seu", perguntou a confeiteira. A assistente social citou os nomes de Beatriz e Davi:"Eu? De verdade? Quem eu queria mesmo ir para saber se eu sou... Eu, Bia e Davi".

"Você falou um milhão de vezes que queria ir com o Matteus", estranhou Fernanda. "Não, eu quero ir. Exemplo: Matteus, com chance de voltar. Aí eu acho que eu tenho certeza que eu volto, com o Matteus", disparou a alagoana.

Em seguida, Pitel menciona Alane, Isabelle ou Matteus. "Eu quero ir com o Matteus porque é o primeiro embate direto... Podia ser qualquer pessoa... Tipo eu, Matteus e Bia. Eu, Matteus e Alane... Agora de jogo, eu, Matteus e Isabelle", afirmou.