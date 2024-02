BBB 24: Pitel opina sobre 'quebra de informação' de brother

Giovanna Pitel refletiu sobre a 'fofoca' do voto de Lucas Henrique e sugere saída de brother do Quarto Gnomo. "Tem que se mudar daqui"

Os brothers do Quarto Gnomo seguem cheios de análises do jogo. Dessa vez, Pitel contou para Michel que soube de uma informação que o professor de Geografia teria contado a MC Bin Laden sobre a indicação de Lucas Henrique ao Paredão.

A assistente social analisou que existe uma quebra de informação da parte do funkeiro e sugeriu que o brother deveria mudar de quarto na casa mais vigiada do Brasil. "Você soube que ele não ia indicar o Davi porque ele estava doente e você soube através do Bin. Só que o Bin disse que soube através de você", afirmou. "Há uma quebra de informação muito grande ali. Não sei o que acontece na vida dele", enfatizou a sister.

Michel, então, questionou o que Pitel estava contando. "Ele falou que descobriu por mim?", perguntou o professor. "Cala a boca. Guarda essa linguinha na sua boca", disparou Pitel.

"Te colocou na berlinda. Acusou você", observou Fernanda. "Gente, todo mundo. Não estou entendendo. A mesma coisa o Lucas querendo colocar palavras na boca, coisa que não falei. Mais uma vez", disse Michel.

Depois, Pitel voltou a explicar sobre o vazamento de informação que o então Líder Lucas Henrique não indicaria Davi pelo estado de saúde do baiano. "Daqui a pouco, ele vai entrar aí e vai ficar todo mundo com cara de rabo. Igual toda hora está acontecendo", afirmou Rodriguinho, sugerindo que conversas assim não podiam ser discutidas dentro do quarto.

"Ele tem que se mudar daqui", afirma Pitel, se referindo à saída de Bin do Quarto Gnomo. "Mas ele não vai se mudar. Que loucura é essa", questiona o ex-Travessos. "Ele tem que trocar de lugar com a Raquele", opina a assistente social.

