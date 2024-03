BBB 24: Pitel opina sobre postura confiante de brother: "Soberbo"

Em conversa com Lucas Henrique, Pitel falou sobre a formação do paredão e opinou sobre o comportamento de um brother do BBB 24

Nesta segunda-feira, 18, Lucas Henrique e Giovanna Pitel conversaram sobre a formação do paredão desta semana. Na academia do BBB 24, os dois analisaram a estratégia usada pelos participantes durante o voto, e compararam Alane e Raquele, que disputam a berlinda com Beatriz. Os dois também citaram a postura de Davi no jogo, e afirmaram que o brother acredita que já está no TOP 5 ao lado dos seus aliados.

"Cara, se tivesse dado certo ia ser 10 de10. Ia ser muito f***! Povo lá fora ia falar assim: 'Meu irmão, essa galera se esforçou mesmo, hein?!'. Você nunca mais ia poder falar que a nossa estratégia não dá certo", disse o professor de Educação Física.

Pitel riu do comentário do brother: "Infelizmente, vou continuar falando porque aí... Não, deu certo, sim. A gente se organizou direitinho, todo mundo votou direitinho onde deveria votar", ressaltou ela. "A gente foi no limite", acrescentou o carioca. "O que dependeu da gente, a gente fez", afirmou a sister.

Pitel, então, quis saber a opinião do aliado. "O que você acha desse Paredão?", questionou. "Eu acho que o que pesa para Raquele neste Paredão, para ela sair, é o que justamente pesa para cunhã [Isabelle] e para a Yasmin. Mas eu acho que ela é uma menina tão doce, tão boa, quanto a Alane vende ser, sabe? Ela é muito mais sincera na doçura dela do que a Alane, por exemplo, é", analisou o capoeirista. A assistente social questionou o brother: "Quem vê a Alane como doce?". "É o que ela vende. Ela se vende assim", explicou ele.

A sister, então, também falou sobre Davi e como ele "tem muita confiança em si". Além disso, Pitel ressaltou que o baiano acredita que ele, Alane, Beatriz, Isabelle e Matteus vão ser o TOP 5 do reaity. "Eles têm certeza de que eles são o TOP 5. Só vai sobrar eles nessa casa. Eles têm muita certeza disso. Isso pode ser bom, né? Pode parecer soberbo, meio escroto, às vezes, mas pode ser muito bom", completou.

Pitel zomba de Lucas

Alvo de flertes de Lucas Henrique, Pitel zombou com o brother sobre ele não conseguir voltar para a casa onde ele morava com Camila Moura. Em conversa com alfinetadas, a sister falou sobre a possibilidade da até então esposa dele ter trocado as fechaduras. Confira!