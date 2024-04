BBB 24: Pitel opina sobre movimentação de Davi: "Manipulação implícita"

Após ouvir uma conversa de Davi com seus aliados, Giovanna Pitel opina sobre a postura do motorista de aplicativo no BBB 24

Pitel conversou com Giovanna e MC Bin Laden no Quarto do Líder após eles ouvirem uma conversa de Davi com seus aliados na academia do Big Brother Brasil 24. O motorista de aplicativo falou com Beatriz e Matteus sobre a aproximação de Isabelle com a atual líder.

A assistente social criticou a movimentação do baiano no jogo. "É uma conversa que não precisa ter. Claramente Giovanna gosta dela, Giovanna sempre falou que não votaria na Isabelle e a gente sempre compreendeu", opinou a sister.

Em seguida, a alagoana afirmou que Davi está manipulando seu grupo. "O que ele tá fazendo é só manipulação implícita. Essa é a minha visão dele. 'Não tô querendo influenciar, não, mas a minha opinião é isso'. Aí, se você já tá fragilizada, você fica: 'Nossa, eu também tenho esse sentimento'", analisou ela.

Bin também opinou: "O Matteus falar esse bagulho e depois ele chega, brinca, resenha. É isso que eu não concordo. O Davi até entendo, é mais próximo [de Isabelle]. Agora, nem a Bia [Beatriz]. O que a Bia tem a ver pra ficar falando da amizade de vocês? Não tem nada a ver ela se intrometer", disse o funkeiro.

Pitel explica 'contradição' de Davi em conselho

Logo após o Sincerão no BBB 24, ocorrido na noite de segunda-feira, 1, Davi e Pitel tiveram uma conversa sincera a respeito da dinâmica realizada pelos brothers. Ao longo do bate-papo, a sister explicou ao adversário o motivo de ter apontado como contraditórias algumas atitudes do brother.

Reunidos no quarto Fada, eles esclareceram o embate entre os dois. Assim, a amiga de Fernanda - última eliminada do jogo - reforçou que não havia tido a oportunidade de se posicionar sobre Davi e aproveitou a ocasião do Sincerão para isso.

"Eu só apontei uma contradição porque foi o que me foi pedido. Não é nada pessoal. É só questão de jogo", iniciou a assistente social. "Nunca tive oportunidade de me posicionar diretamente em relação a você e essa foi a minha oportunidade", explicou Pitel.