BBB 24: Pitel e Rodriguinho repensam voto após combinação em grupo

Os aliados conversaram e disseram não estar confortável de votar em brother

Rodriguinho e Pitel repensaram na estratégia de votos para a formação do paredão deste domingo, 18, no Big Brother Brasil 24. Durante a madrugada no Quarto do Líder, os dois junto com Raquele, Michel, Giovanna e Fernanda, decidiram votar em Lucas Henrique.

Na academia, os dois estavam com o professor de educação físicae, assim que o brother deixou o cômodo, eles repensaram em seus votos. "É muito complicado. Eu tô com medo da gente ser muito falso", comentou o pagodeiro.

"O meu dilema, e foi uma coisa que eu não fiz com as meninas. Eu não tenho nenhuma proximidade com as meninas porque eu vou votar nelas. E foi uma coisa que eu disse que eu ia fazer aqui dentro, não quero proximidade das pessoas em quem eu vou votar, não quero me sentir culpada", desabafa a sister.

"Acho que a gente tem que convocar uma reunião e falar", sugere o cantor. "Mas aí não vai ter grupo mais", argumenta a assistente social. O cantor, no entanto, aponta que Lucas Henrique ainda receberia cinco votos.

Em seguida, ele diz que votaria novamente no Davi. "Deixa o Davi em paz", aconselha Pitel. "Então eu também não tenho ninguém pra votar, mas eu não tô me sentindo à vontade de votar no Lucas", o cantor rebate.

Fernanda chega na academia e eles continuam a conversa. "O nosso voto no Lucas é uma tentativa de mandar ele como segundo mais votado. Se o segundo mais votado não for, a gente não fez nada", diz a alagoana. "Só pôs alvo nas nossas costas. Porque ele é inteligente, ele vai saber de onde veio o voto", acrescenta Rodriguinho.

A confeiteira argumenta que existem três grupos votando entre si, mas o cantor relembra que Pitel tem uma amizade com Lucas. "Eu não tenho essa coisa com ele, ele não é minha opção de voto, não vou mentir pra vocês como não menti ontem. Não tô muito confortável com isso, mas vou fazer. Se ele souber, ele vai se chatear com você", afirma o artista.

Mesmo não estando confortável, Pitel afirma que, se necessário, seguirá a estratégia do grupo mesmo sem querer votar no carioca.