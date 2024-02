BBB 24: Pitel e Fernanda definem sister como novo alvo: "Já está na hora"

Pitel e Fernanda falam sobre movimentações do jogo e apontam sister como próximo alvo no BBB 24

Na noite desta terça-feira, 13, Pitel e Fernanda conversaram na academia sobre as próximas movimentações do jogo dentro do Big Brother Brasil 24 e definiram o próximo alvo: Deniziane.

A assistente social conta de uma conversa que ouviu no Quarto Fada: "'Eu escutei uma conversa há alguns dias que diz: 'O Brasil está vendo que a gente não combina voto', como se combinar voto fosse alguma coisa ruim no jogo'". “Não é nem um pouco. Até a metade do jogo, vale super à pena”, opina Fernanda. “Depois, é cada um por si e Deus por todo mundo”, complementa Pitel.

Em seguida, a confeiteira lembra da última Prova do Líder de Resistência: “Não foi o que elas fizeram na prova das caixas? Até mais ou menos o final, não estavam se ajudando o tempo inteiro? Uma pegando pela outra? E depois cada um por si. É a mesma analogia”.

As sisters, então, pensam em opções de voto para a próxima formação do paredão e a alagoana cita Ane dizendo que 'já está na hora de ir ao paredão'. Fernanda afirma que acredita que todos do Quarto Gnomo votariam na fisioterapeuta, apesar de acreditar que ela não saia.

"Tem uma linha muito tênue. Eu vejo potencial de Final, não vou mentir. Mas também não vejo nada, não vejo nenhuma movimentação, não vejo nenhuma intriga, não vejo nenhuma briga, não vejo envolvendo em nada. Não tem como se posicionar em nada, porque ela não se mete em nada. Então, tem um jogo educado, um jogo de planta", analisa.