BBB 24: Pitel é chamada no confessionário e ganha alerta de Tadeu: “Não tem isso”

Tadeu Schmidt chamou Giovanna Pitel no confessionário para falar do 'Poder do Falso' e fez alerta sobre uma das regras no BBB 24

Na noite do último domingo, 18, Tadeu Schmidt convocou Giovanna Pitel para uma conversa no confessionário antes da formação do paredão no ​​Big Brother Brasil 24. Apesar de elogiar a postura da assistente social com o ‘Poder do Falso’, o apresentador fez um alerta à participante sobre uma das regras do reality show na Globo.

Durante a conversa, Tadeu foi breve ao contar que, na verdade, o colar que ela encontrou com o 'Poder do Falso' não passava de uma brincadeira. Apesar de não se aprofundar em detalhes, ele explicou que tudo não passou de uma pegadinha do quadro 'Invasor', com Marcos Veras, que recebe famosos semanalmente na casa mais vigiada do Brasil.

"Na verdade era apenas uma brincadeira. Uma trolagem que o invasor deixou aí na casa. Mas você valorizou essa brincadeira. Levou no humor", Tadeu exaltou a conduta da participante, que achou o colar e passou a fazer piada com o significado para tentar mexer com a cabeça dos colegas: "Você viu, Tadeu? Botei a maior banca", disse Pitel.

"Por isso a gente não vai desmentir. Depois você conta a história que você quiser para o resto da casa”, Tadeu elogiou a condura da participante novamente. No entanto, o apresentador também aproveitou para relembrar uma das normas do programa: quando Pitel e Fernanda acharam o item, tiraram na sorte para ver quem teria posse, o que é proibido pelas regras.

“Agora: ainda bem que era brincadeira, porque você e a Nanda decidiram no par ou ímpar. Vocês sabem que não tem isso no BBB. Se fosse um Poder de verdade você teria perdido”, o comandante da atração global fez questão de reforçar a norma. Por fim, Pitel agradeceu ao conselho e retornou ao confinamento para participar da votação do Paredão.

a conversa do tadeu com a pitel no confessionário sobre o colar com o poder do falso pic.twitter.com/qFO1SriOho — aninha 🐺🍊 (@cheeringfavs) March 18, 2024

Como foi a formação do Paredão?

Neste paredão, Pitel não conseguiu usar seu ‘Poder do Falso', já que o item não passava de uma brincadeira. Mesmo assim, a assistente social participou da votação e ajudou a formar a berlinda, que está sendo disputada por três sisters, desta vez, Beatriz, que foi indicada pela líder, Alane, votada pela casa e Raquele, puxada no contragolpe.

Davi também esteve entre os possíveis emparedados, mas conseguiu escapar com sorte na prova do Bate e Volta. Agora, as três confinadas disputam uma vaga para continuar na casa mais vigiada do Brasil. Na madrugada desta segunda-feira, 18, Beatriz, ainda com os ânimos à flor da pele após ser indicada ao Paredão, desabafou com os aliados.

A vendedora compartilhou que chegou ao seu limite depois de ter sua imunidade vetada por Raquele, que também está na berlinda. Agora, sua promessa é de causar um barraco no Sincerão. Enquanto conversava com Alane e Matteus no Quarto Fada, Beatriz desabafou e deixou claro que a situação não vai passar em branco.