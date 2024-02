BBB 24: Pitel desabafa sobre comportamento com sister: "Eu sou sempre errada"

Em conversa com a líder Fernanda, Giovanna Pitel abriu o jogo sobre como se sente em relação aos participantes do Quarto Fada

Giovanna Pitel desabafou com Fernanda na tarde desta terça-feira, 6, no Quarto Gnomo. A sister abriu o jogo sobre como enxerga o jogo das sisters do Quarto Fada.

Durante a conversa, Pitel recordou um momento do Sincerão desta última segunda-feira, 5, quando Alane rebateu uma das falas da líder com um meme da Rita Lee (1947 - 2023). "Ah, ela é tão boazinha. Ela é tão do bem. Tão galera."

"Para elas, é sempre muito mais tranquilo, porque parece que elas são sempre as 'ai, ela é tão boazinha, ela é tão galera', que nem ela [Alane] fez. Ela é tão doce, ela é tão menina, ela é tão fragilizada, ela é tão machucada", desabafou a sister.

"Aí, quando eu vou em cima deles: 'Nossa, Giovanna, mas você também é muito agressiva, né'?. [...] Eu sou sempre errada. Entendi que as nossas reações aqui dentro sempre vão ser exageradas", acrescentou Pitel.

Leia também:BBB 24: Bia e Alane combinam deboche com sister caso voltem do paredão

Rodriguinho admite ter determinado falas de Fernanda no Sincerão

Rodriguinho admitiu ter orientado as falas de Fernanda durante o Sincerão, da última segunda-feira, 5, no Big Brother Brasil. Pouco após o fim da dinâmica, o cantor conversou com Alane, Beatriz e Deniziane e confessou que determinou o que a sister falaria, apesar dela ter passado do ponto.

Ele relembrou o diálogo com a carioca, onde disse o que ela deveria responder a Bia. "Eu disse: 'Olha só, Fê, a gente já sabe qual vai ser o enredo, a gente já sabe o que vai ser falado… E você falou", disse ele para a vendedora. "Você vai simplesmente falar: 'A sua alegria não me incomoda em nada, eu tenho filhos para criar e estou aqui para ganhar o programa'. Ponto", recordou.