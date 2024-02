BBB 24: Pitel declara alvo caso Fernanda volte do paredão: "Muito errado"

Pitel e Fernanda detonaram MC Bin Laden e a alagoana declarou seu voto no brother para os próximos paredões do BBB 24

Pitel definiu um novo alvo caso Fernanda volte do paredão. A sister está disputando a permanência da casa em um paredão ao lado de Deniziane e Matteus.

Durante a noite desta terça-feira, 20, enquanto se arrumavam para o programa ao vivo, a assistente social falou sobre seu próximo voto.

"Independente de quem volte hoje. Se você voltar, é o Bin. O Bin, ele só não vai receber meu voto se ele estiver imune. Agora, ele sem estar imune, se eu for Líder, ele vai pra um Paredão direto”, diz ela. “Tem que ir. Ele sabe”, falou Fernanda. “Ele vai porque eu acho muito errado”, continuou Pitel. “Você vê que, até agora, nunca veio conversar comigo”, comentou a confeiteira.

"Ele não vai conversar com você, sabe por quê? Ele acha que você vai sair”, opinou a alagoana. “Estou decepcionada com ele, porque eu gostei dele de verdade como pessoa. Achei que a gente podia ser amigo, a gente teve várias conversas legais. Nossa, minha decepção com ele está tão grande...”, disparou a carioca.

Pitel seguiu dando sua opinião: “Sabe o que é? O que me pega sempre nele é o fato de ele nunca estar errado. Tudo o que ele faz a intenção dele é a melhor e, se você não gostou, o problema é seu. Se ele levou a sua informação para a Alane e você não gostou, problema é seu”.

“Tentei fazer uma coisa maneira, se você não gostou e deu errado também não é culpa minha, problema é seu”, complementou Fernanda. “Fiz sem pedir? Problema é seu. Falei uma coisa e não fiz? Problema é seu. Nada é problema dele. Nada é ele que faz”, continuou Pitel. "Nunca se trata dele, também já reparei isso", concluiu a confeiteira.