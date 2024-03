BBB 24: Pitel conta a verdade sobre Poder do Falso para Lucas Henrique

Pitel decidiu falar a verdade e contou que o 'Poder do Falso' era uma trollagem em conversa com Lucas Henrique

Pitel decidiu contar a verdade sobre o Poder do Falso para Lucas Henrique durante a madrugada desta quarta-feira, 20, no Big Brother Brasil 24.

Na área externa da casa, os dois falavam sobre jogo quando a assistente social resolver dizer: "O colar foi uma trolagem. A gente sabia. A gente chegou no quarto e tinha uma mala com um cadeado", começou.

Buda quis saber se foi no dia do 'Impostor' e ela disse que sim. "Passou o dia inteiro, eu tomei banho, aí vi só uma plaquinha: 'Você está no BBB'. Eu disse: 'Fernanda, de quem é essa mala? Tem uma placa. Quando a gente pegou na mala, tinha uma caixa. A gente deu um jeito e abriu pelo zíper, aí tinha uma caixa roxa com [uma mensagem]: 'Você conquistou o Poder do Falso', e um colar. A gente tirou zerinho ou um pra saber quem ia ficar com ele", continuou a sister.

"Caraca, vocês fizeram jogada de gênio, hein!", reagiu o professor de educação física. "Sabe o que é pior? É que eu não inventei nada", disse a alagoana. "Foi tudo uma armação dos outros", completou o capoeirista caindo na risada com Pitel. "A Leidy fez um trabalho impecável com a Raquele", comentou ela. "Foi incrível!", disparou o carioca.

Vale lembrar que durante a formação do paredão do último domingo, 17, Pitel foi chamada ao confessionário e descobriu que o Poder era uma trollagem. A produção do programa não desmentiu para o restante da casa e disse que ela poderia fazer o que quisesse com a informação. A sister inventou que o colar lhe dava o direito de vetar o Poder Coringa, adquirido pela Raquele.