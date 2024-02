BBB 24: Pitel aponta brothers como favoritos ao prêmio: "Tá entre esses 4"

Pitel e Fernanda opinam quem acreditam que tenha mais chances de vencer o BBB 24

Pitel deu sua opinião sobre quem acredita que tenha mais chances de vencer o Big Brother Brasil 24. Na noite desta terça-feira, 6, em conversa com Fernanda, a assistente social disse acreditar que o vencedor do programa estaria entre Davi, Beatriz, Alane e Deniziane.

"Parece que eu vou entregar os pontos, mas não é, é um sentimento. Eu acho que o campeão dessa edição está entre esses quatro aí. E a cunhã", falou enquanto viam o quarteto curtindo a piscina.

"Não acho entre esses quatro não, mas acho que Alegrete tem muita chance", afirma Fernanda, que ainda acrescenta os mais fortes para ela: "Se eu pudesse falar quem eu acho que está entre os melhores assim, sei lá, chutando também e não me sentindo menos, eu acho que Alegrete, Cunhã (Isabelle), Deniziane...".

Ela ainda opinou sobre o destino da bailarina e da vendedora no jogo: "Eu acho que Alane e Bia uma hora sai, dependendo do que for".