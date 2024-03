BBB 24: Pitel analisa volta de Davi e desanima: 'Não sou ninguém'

Após volta de Davi de mais um paredão, Pitel analisa o jogo e desabafa sobre não estar sendo alguém relevante para o público

A volta de Davi de mais um paredão mexeu com os participantes da casa do BBB 24, inclusive, Pitel falou sobre a situação com sua aliada Fernanda. A assistente social se mostrou bastante preocupada com o seu papel no jogo ao ver o retorno do baiano de mais uma berlinda, mesmo depois de protagonizar alguns embates.

Refletindo sobre os últimos acontecimentos, a sister compartilhou que talvez não tenha chances de vencer o reality show e que o motorista de aplicativo seja o favorito do público. "Se o Davi for forte. Se ele for forte...", iniciou Pitel.

Fernanda então não concordou com a amiga. "Não acho, continuo não achando, mesmo tendo voltado", opinou. "Enfim, mas exemplo, se o Davi for forte, muito provavelmente eu não sou ninguém", completou a alagoana. "Porque eu e ele somos pessoas completamente diferentes", explicou Pitel.

"Exato, por isso", disse Fernanda. "Se ele tem chance, eu não tenho. Eu acho", opinou a assistente social. "Não, pelo contrário. Por serem completamente diferentes, o resultado é muito óbvio. Entende? Não tem como, amiga. Vocês são completamente diferentes, e você cativou muita gente, todo um país, por ser completamente diferente disso. É só se apegar nisso", aconselhou Fernanda.

Lucas Henrique fala sobre enfrentar paredão com Davi

A permanência de Davi na casa do BBB 24 está mexendo com os brothers, que acreditavam que ele seria eliminado ao enfrentar Michel. Lucas Henrique então falou sobre ir para a berlinda com o motorista de aplicativo.

Sem saber que está solteiro e que sua ex-esposa está rumo a dois milhões de seguidores enquanto ele não bateu nem 200 mil na rede social, o professor falou com Yasmin, Leidy Elin e Giovanna sobre a possibilidade de enfrentar o "vilão" do programa. Veja mais do momento aqui.