BBB 24: Pitel alfineta Rodriguinho: ‘Você é um babaca’

Pitel fica incrédula com declaração de Rodriguinho na casa do BBB 24 e detona o aliado: ‘Ele é velho e babaca’

A sister Pitel ficou incrédula ao ver um comentário inesperado de Rodriguinho na casa do BBB 24, da Globo. Na tarde deste sábado, 10, os participantes falavam sobre roupas e calçados quando o cantor comentou que só usa sapato caro.

Pitel disse que ia dar um chinelo para ele, mas ele negou. “Não faz isso comigo, não. No meu pé, tem que ser de quinhentos para cima”, disse ele. E ela rebateu: “Ah, porque agora o seu pé sabe do preço das coisas. Olha, todo dia sai um besta e um esperto de dentro de casa e todo dia você é o besta”.

Então, ele completou: “Quinhentos é o preço, não é o material. Pode ser de napa, se for quinhentos”. Com isso, Pitel alfinetou o amigo. “Ele é velho e babaca. Isso é coisa de velho babaca, coisa de gente babaca é desse jeito. Você é um babaca de marca maior”, afirmou ela. Por fim, Rodriguinho brincou: “Graças a Deus, me dê mais babaquice, Deus”.

Rodriguinho fala de voto

Os moradores do Big Brother Brasil 24 estão conversando bastante sobre jogo! Nesta sexta-feira, 9, Giovanna Pitel contou para Rodriguinho que reflete sobre seu jogo ser certo ou errado enquanto estavam na área externa da casa.

"É por isso que eu não caio nessas pilhas de vocês. É umas pilhas que a gente só supõe, é um monte de suposição", compartilhou o cantor. "Mas aí a gente vai fazer o que aqui o dia todo?", questionou a assistente social. "Mas é difícil você mudar por suposição. Eu sou um cara que mudo por coisa concreta", respondeu Rodriguinho.

A sister contou que a única coisa que faz dentro do reality é se questionar sobre tudo o que acontece, se é o certo ou se é o errado. Rodriguinho, então, refletiu que eles não sabem quais participantes estão com o jogo forte e mencionou o motorista de aplicativo Davi.

"Ai, que não sei quem tá forte lá fora. Você não sabe. Aí eu vou mudar meu jeito? Por mim, o Davi pode virar um Babu da vida, ir pra dez Paredões, eu sempre vou mandar. Ele pode ir pra dez, eu vou mandar sempre, dos dez vai ter meu voto lá", afirmou.

Para quem não se lembra, o participante do BBB 20, Babu Santana enfrentou oito Paredões em sua edição. "Tá perseguindo o menino, viu?", Pitel disparou.

"Não tô perseguindo não, o cara chegou atirando na minha cara no primeiro dia", rebateu Rodriguinho. "Meu Deus, mas você se apega a coisa do primeiro dia", respondeu a sister. "Mas é isso que eu tenho pra me apegar. O que eu vou me apegar, ele cantando? Não existe isso".

"Se for assim você nunca vai ter novos conflitos com ninguém, vai ficar muito cômodo pro seu jogo, você não acha não?", questinou a assistente social. "Já te falei que eu não vim aqui pra ter conflito. Eu não vim aqui pra brigar, não vim pra ter conflito, não vim pra fazer amizade e não vim pra curtir festa. Eu vim aqui pra ganhar R$ 3 milhões", Rodriguinho conclui.