BBB 24: Pitel alfineta Bin Laden após reclamação do brother: 'Encrenqueiro'

Após Bin Laden relatar uma reclamação envolvendo os brothers rivais do BBB 24, a sister Pitel brincou com a 'implicância' do cantor

Após Pitelrelatar o conflito envolvendo Davi e as estalecas para o mercado da semana no BBB 24, da Globo, os brothers do quarto Gnomo seguiram no cômodo da casa conversando sobre outras questões. Em determinado momento do bate-papo, a sister chamou MC Bin Laden de 'encrenqueiro' após o cantor reclamar do grupo adversário.

De acordo com o funkeiro, toda vez que ele decide ir até a academia, os participantes do grupo Fada estão lá. "Quando eu quero ir treinar, tá a tropa da Liga da Justiça", comentou ele. "E o que tem a ver uma coisa com a outra?", questionou Pitel.

"Mano, eles ficam conversando e não treinam", reclamou Bin Laden. Em seguida, ele explicou que não gosta de treinar junto com os brothers pois eles demoram para desocupar os aparelhos da academia. Pitel, por sua vez, disse para o colega de confinamento abrir o jogo e avisar que gostaria de revezar durante o treino.

"O que você mais tem nessa casa é tempo. Hoje a agenda está livre, o dia todo. Aí a academia está vazia agora, aí você também é meio encrenqueiro porque a academia está vazia, você não quer ir. Aí quando eles estão, você quer ir, aí quer reclamar que eles estão lá", alfinetou Pitel. "Lógico", se divertiu o funkeiro.

"Está com problema, meu patrão", afirmou a alagoana. "Eu não estou reclamando que eles estão lá, tô reclamando que eles demoram. Cara, ela deu a volta, deu a volta e ficou contra mim de novo, mais uma semana", se divertiu o cantor, por fim.

Matteus arremata Poder Curinga da semana

Durante a manhã desta sexta-feira, 22, os brothers participaram de mais uma dinâmica do 'Perde e Ganha' e deram seus lances para tentar arrematar o 'Poder Curinga' no BBB 24, da Globo. Desta vez, Matteus ofereceu todas as suas estalecas e foi o grande vitorioso da semana.

Agora, o gaúcho terá a oportunidade de mexer no cenário do próximo paredão, que será formado no domingo, 24. Com o Poder em mãos, Matteus poderá impedir que um dos participantes da berlinda dispute a prova Bate e Volta.

Vale lembrar que, na noite de quinta-feira, 21, Giovanna venceu novamente a prova do líder. Na edição de hoje, a sister deverá colocar apenas dois adversários 'Na Mira'. No sábado, 22, será disputada a Prova do Anjo. Beatriz, inclusive, já revelou aos aliados que colocará a rival no Castigo do Monstro caso ganhe a imunidade.