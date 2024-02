BBB 24: Pitel abre o jogo sobre comportamento de Davi na festa

Pitel conversou com Fernanda sobre o comportamento de Davi durante a festa do BBB 24, que fez com que Rodriguinho ficasse chateado

Nesta quinta-feira, 22, no Quarto Gnomo do BBB 24, Giovanna Pitel conversou com Fernanda sobre Rodriguinho ter ficado incomodado com o fato de Davi ter se aproximado dela durante a Festa da Líder Raquele.

A confeiteira iniciou o assunto: "Ele está chateado", afirmou ela. "Mas também não tem muito o que fazer", retrucou a assistente social. "Não tem nada a ver uma coisa com a outra, pra ele estar me chamando de desleal. 'Não vim aqui pra ensinar ninguém sobre lealdade', o que tem a ver? Eu falei nada", acrescentou ela.

Fernanda diz que Rodriguinho cismou com Davi, e Pitel retruca: "Mas não aconteceu nada. Eu conversei com Davi na festa, ele me perguntou umas coisas, eu respondi e foi isso", esclareceu ela. "É que o garoto vem aqui, entra na porta, fica te beijando no rosto", comentou a confeiteira.

Em seguida, a assistente social falou sobre o comportamento do baiano na festa. "Ele estava bêbado... Ele não passou do limite, sabe? Então, não tem porque eu ser grossa com uma pessoa, não tem necessidade de eu ser grossa com ele, se ele nunca me fez nada", ressaltou ela.

Vale lembrar que muitos internautas chegaram a afirmar que Davi assediou Pitel na festa após ele tocar em seu cabelo e beijar seu rosto. A equipe da sister publicou um comunicado pedindo para ela ser ouvida. "Primeiramente, queremos ouvir a PITEL antes de qualquer coisa! Ela é a única parte que nos preocupa, como ela se sentiu, como ela está. E cabe apenas a ELA falar sobre. Não cabe a ninguém aqui falar o que ela sentiu ou o que ela deixou de sentir por conta da reação dela, pois em muitas situações não sabemos nem como reagir, e vale ressaltar que no momento ela estava bebada. Então isso é algo que apenas ela pode falar...", disseram em um trecho da nota.

Pitel sobre Davi “ele é carinhoso, aí vou ser grossa com uma pessoa a troco de nada?”



Pitel: o bin votou em você (Fernanda), ele vive conversando com Bin.



Aqui ela matou kkkk #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/Vfe98MeFKR — Lorrayne #BBB24 (@losantiagoo) February 22, 2024

Rodriguinho revela nova opção de voto

Giovanna Pitel tentou uma reaproximação com Rodriguinho na cozinha do VIP. O cantor não falou com a alagoana durante a parte da manhã, pois ficou incomodado de ver a sister próxima de Davi durante a festa desta última quarta-feira, 21.

Já na área externa da casa, Rodriguinho desabafou com Lucas Henrique sobre a aproximação entre os brothers. Alguns minutos depois, a alagoana se sentou ao lado deles e de Leidy Elin. O cantor, então, falou sobre a possibilidade do baiano estar "apaixonadinho" pela sister. Além disso, ele afirmou que agora a assistente social será sua opção de voto. Saiba mais!