BBB 24: Pais dizem que Vanessa Lopes se afastará de Nizam fora do reality

Em entrevista à CARAS Brasil, Alisson Ramalho e Lica Lopes, os pais de Vanessa Lopes, previram atitude da tiktoker antes de sua desistência do BBB 24

Para Alisson Ramalho (42) e Lica Lopes (44), pais de Vanessa Lopes (22), a criadora de conteúdo não deve procurar Nizam (32) após deixar o BBB 24. Em entrevista à CARAS Brasil, antes da desistência da tiktoker, os dois disseram que a filha não aceitará ter sido enganada.

"Uma coisa muito forte na Vanessa é seu senso de justiça. No momento em que ela descobrir que ela estava sendo ludibriada, enganada, pode ter certeza que não vai ter relação com ela", disse, sobre a aproximação dela e de Nizam no BBB. "Ela vai buscar distanciamento, que é o que ela faz na vida real."

Lica ainda acrescentou que a filha é bastante rígida em relação a deslizes de pessoas próximas. "Eu já vi ela se afastar por muito menos, por deslizes pequenos, que eu até falei: 'filha releva, a pessoa é humana'. Ela é zero de briga, ela realmente se afasta, não quer papo, e acabou."

"Ela se afasta imediatamente, isso é dela. Ela não gosta desse tipo de gente que fala mal", completa o pai de Vanessa Lopes. A conversa também aconteceu antes da eliminação de Nizam, no Paredão deste domingo, 21.

A criadora de conteúdo desistiu do BBB 24 na última sexta-feira, 19. Ela se tornou assunto nas redes sociais após criar teorias na casa e diversos internautas apontaram que a tiktoker não estaria bem em relação a sua saúde mental. Até o momento, ela não se pronunciou nas redes sociais.

Após a saída, os participantes conversaram e ficaram mal com a decisão da companheira. Eles foram orientados a arrumar as malas dela. Wanessa Camargo chorou e Nizam contou que mais cedo a influenciadora sugeriu que os dois apertassem o botão da desistência juntos: "Eu acho que ela não está bem de verdade", falou Yasmin Brunet.

